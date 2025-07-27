https://uz.sputniknews.ru/20250727/peskov-o-vystraivanii-otnosheniy-s-ukrainoy-posle-svo-50869856.html

Песков: О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано

Песков: О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов

2025-07-27T16:10+0500

2025-07-27T16:10+0500

2025-07-27T16:10+0500

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дмитрий песков

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Надо сначала урегулировать ситуацию с Украиной, а потом думать о том, как будут выстраиваться отношения с Украиной после СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления официального представителя Кремля:

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