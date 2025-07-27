https://uz.sputniknews.ru/20250727/peskov-o-vystraivanii-otnosheniy-s-ukrainoy-posle-svo-50869856.html
Песков: О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано
Песков: О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов
2025-07-27T16:10+0500
2025-07-27T16:10+0500
2025-07-27T16:10+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Надо сначала урегулировать ситуацию с Украиной, а потом думать о том, как будут выстраиваться отношения с Украиной после СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления официального представителя Кремля:
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песков украина сво
Песков: О выстраивании отношений с Украиной после СВО думать рано
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Надо сначала урегулировать ситуацию с Украиной, а потом думать о том, как будут выстраиваться отношения с Украиной после СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Это слишком теоретический вопрос сейчас... Сначала нужно урегулировать ситуацию, а потом уже думать о том, как будут выстраиваться отношения", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, на каких принципах Москва будет выстраивать отношения с Киевом после победы в СВО.
Другие заявления официального представителя Кремля:
РФ нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО;
Россия по украинскому урегулированию предпочитает политико-дипломатические средства, но СВО началась, когда такие средства отвергли Киев и Запад.