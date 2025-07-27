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https://uz.sputniknews.ru/20250727/uzbekistan-shri-lanka-rasshireniye-sotrudnichestvo-50867215.html
Шри-Ланка предлагает свои порты для экспорта узбекской продукции на мировой рынок
Шри-Ланка предлагает свои порты для экспорта узбекской продукции на мировой рынок
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере логистики, туризма, образования, инвестиций и развития человеческого капитала. 27.07.2025, Sputnik Узбекистан
2025-07-27T12:25+0500
2025-07-27T12:25+0500
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шри-ланка
сотрудничество
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Шри-Ланка предлагает свои порты для экспорта узбекской продукции на мировой рынок, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи Посла Узбекистана Алишера Тухтаева с министром торговли, коммерции, продовольственной безопасности и кооперативного развития Коломбо Васантой Самарасингхе.Министр подчеркнул, что Шри-Ланка заинтересована в расширении тесного сотрудничества с РУз, как с надежным и перспективным партнером в сфере экономической дипломатии, отметил важность активизации прямого диалога между правительствами, профильными министерствами и ведомствами, деловыми кругами двух стран.Как отмечалось, по итогам 2024 года объем товарооборота между двумя странами составил всего $6 млн, что совершенно недостаточно по сравнению с имеющимся потенциалом.Речь шла о развитии механизмов торгово-экономического сотрудничества, включая проведение бизнес-форумов, организацию взаимных визитов делегаций, укрепление договорно-правовой базы, создание совместной рабочей группы и межправкомиссии.Особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в сфере логистики, туризма, образования, инвестиций и развития человеческого капитала.Собеседники договорились провести онлайн встречу между профильными ведомствами для определения конкретных направлений двустороннего сотрудничества и разработки дорожной карты сотрудничества.
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узбекистан, шри-ланка, сотрудничество, товарооборот
узбекистан, шри-ланка, сотрудничество, товарооборот

Шри-Ланка предлагает свои порты для экспорта узбекской продукции на мировой рынок

12:25 27.07.2025
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры в порту
Грузовые контейнеры в порту - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2025
© Sputnik / Виталий Аньков
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Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере логистики, туризма, образования, инвестиций и развития человеческого капитала.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Шри-Ланка предлагает свои порты для экспорта узбекской продукции на мировой рынок, сообщает ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи Посла Узбекистана Алишера Тухтаева с министром торговли, коммерции, продовольственной безопасности и кооперативного развития Коломбо Васантой Самарасингхе.
© ИА "Дунё"Посол Узбекистана Алишер Тухтаев встретился с министром торговли, коммерции, продовольственной безопасности и кооперативного развития Коломбо Васантой Самарасингхе
Посол Узбекистана Алишер Тухтаев встретился с министром торговли, коммерции, продовольственной безопасности и кооперативного развития Коломбо Васантой Самарасингхе - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2025
Посол Узбекистана Алишер Тухтаев встретился с министром торговли, коммерции, продовольственной безопасности и кооперативного развития Коломбо Васантой Самарасингхе
© ИА "Дунё"
Министр подчеркнул, что Шри-Ланка заинтересована в расширении тесного сотрудничества с РУз, как с надежным и перспективным партнером в сфере экономической дипломатии, отметил важность активизации прямого диалога между правительствами, профильными министерствами и ведомствами, деловыми кругами двух стран.
Как отмечалось, по итогам 2024 года объем товарооборота между двумя странами составил всего $6 млн, что совершенно недостаточно по сравнению с имеющимся потенциалом.
Речь шла о развитии механизмов торгово-экономического сотрудничества, включая проведение бизнес-форумов, организацию взаимных визитов делегаций, укрепление договорно-правовой базы, создание совместной рабочей группы и межправкомиссии.
Особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в сфере логистики, туризма, образования, инвестиций и развития человеческого капитала.
“Васанта Самарасингхе отметил, что сторонам было бы полезно обмениваться опытом в области устойчивого сельского хозяйства, продовольственной безопасности и кооперативного развития, организовывать технические консультации, обучающие программы и экспертные визиты в этой связи. Министр предложил использовать порты Шри-Ланки для экспорта узбекской продукции на мировой рынок и выразил готовность создать для этого все необходимые условия”, — говорится в сообщении.
Собеседники договорились провести онлайн встречу между профильными ведомствами для определения конкретных направлений двустороннего сотрудничества и разработки дорожной карты сотрудничества.
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