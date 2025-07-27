https://uz.sputniknews.ru/20250727/voleybolisty-uzbekistana-obygrali-sopernikov-iz-puerto-riko-50866415.html

Чемпионат мира: волейболисты Узбекистана обыграли соперников из Пуэрто-Рико

Чемпионат мира: волейболисты Узбекистана обыграли соперников из Пуэрто-Рико

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте впервые проходит чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет (U19)

2025-07-27T09:50+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по волейболу обыграла соперников из Пуэрто-Рико на чемпионате мира, проходящем в Ташкенте, сообщает НОК.Чемпионат мира U19 по волейболу проводится в республике впервые. Он стартовал 24 июля. В престижном турнире участвуют 288 молодых волейболистов из 24 стран.Матчи турнира проходят на аренах спортивного комплекса "Юнусобод".Молодые волейболисты Узбекистана начали чемпионат мира с победы. В матче первого тура против Турции команда республики одержала убедительную победу в трех сетах.В четвертом туре, 28 июля, Узбекистан сыграет против команды Аргентины.В пятом туре, 29 июля, — против Бельгии.

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