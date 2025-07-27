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Чемпионат мира: волейболисты Узбекистана обыграли соперников из Пуэрто-Рико
Чемпионат мира: волейболисты Узбекистана обыграли соперников из Пуэрто-Рико
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте впервые проходит чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет (U19)
2025-07-27T09:50+0500
2025-07-27T09:50+0500
2025-07-27T09:50+0500
спорт
волейбол
узбекистан
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победа
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по волейболу обыграла соперников из Пуэрто-Рико на чемпионате мира, проходящем в Ташкенте, сообщает НОК.Чемпионат мира U19 по волейболу проводится в республике впервые. Он стартовал 24 июля. В престижном турнире участвуют 288 молодых волейболистов из 24 стран.Матчи турнира проходят на аренах спортивного комплекса "Юнусобод".Молодые волейболисты Узбекистана начали чемпионат мира с победы. В матче первого тура против Турции команда республики одержала убедительную победу в трех сетах.В четвертом туре, 28 июля, Узбекистан сыграет против команды Аргентины.В пятом туре, 29 июля, — против Бельгии.
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чемпионат мира волейбол узбекистан ташкент
чемпионат мира волейбол узбекистан ташкент
Чемпионат мира: волейболисты Узбекистана обыграли соперников из Пуэрто-Рико
В Ташкенте впервые проходит чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет (U19).
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Юношеская сборная Узбекистана по волейболу обыграла соперников из Пуэрто-Рико на чемпионате мира, проходящем в Ташкенте, сообщает
НОК.
“Юношеская сборная Узбекистана (U19) по волейболу одержала вторую победу на проходящем в Ташкенте чемпионате мира. В матче против Пуэрто-Рико наши парни не оставили сопернику ни единого шанса и уверенно победили со счетом 3:0”, — говорится в сообщении.
Чемпионат мира U19 по волейболу проводится в республике впервые. Он стартовал 24 июля. В престижном турнире участвуют 288 молодых волейболистов из 24 стран.
Матчи турнира проходят на аренах спортивного комплекса "Юнусобод".
Молодые волейболисты Узбекистана начали чемпионат мира с победы. В матче первого тура против Турции команда республики одержала убедительную победу в трех сетах.
В четвертом туре, 28 июля, Узбекистан сыграет против команды Аргентины.
В пятом туре, 29 июля, — против Бельгии.