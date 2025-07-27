https://uz.sputniknews.ru/20250727/vybros-gaza-na-mestorojdenii-muynak-v-karakalpakstane-50870358.html
Минэнерго прокомментировало выброс газа на месторождении "Муйнак" в Каракалпакстане
Минэнерго прокомментировало выброс газа на месторождении "Муйнак" в Каракалпакстане
Sputnik Узбекистан
Инцидент произошел накануне в процессе бурения первой разведочной скважины.
2025-07-27T15:00+0500
2025-07-27T15:00+0500
2025-07-27T15:20+0500
месторождение
муйнак
каракалпакстан
происшествия
утечка газа
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. На газовом месторождении "Муйнак" в Муйнакском районе Каракалпакстана зафиксировали выброс газа, сообщает министерство энергетики Узбекистана.Он произошел 26 июля в процессе бурения первой разведочной скважины, рассчитанной на глубину 5 000 м. Газ стал выделяться на глубине 4 707 м.На месте происшествия под руководством председателя компании "Узбекнефтегаз" находятся специалисты Центрального военизированного контрольного отряда по предотвращению и ликвидации фонтанов нефти и газа, МЧС, АО "Узбекгеофизика" и местного хокимията.В ведомстве также добавили, что для предотвращения вреда здоровью работающих на месте специалистов, а также окружающей среде и животному миру газ сжигают.По данным Минэнерго РУз, никто не пострадал."Просим население сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Дополнительная информация о ситуации будет предоставлена", — говорится в сообщении.
муйнак
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выброс газ месторождение муйнак каракалпакстан
выброс газ месторождение муйнак каракалпакстан
Минэнерго прокомментировало выброс газа на месторождении "Муйнак" в Каракалпакстане
15:00 27.07.2025 (обновлено: 15:20 27.07.2025)
Инцидент произошел накануне в процессе бурения первой разведочной скважины.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
На газовом месторождении "Муйнак" в Муйнакском районе Каракалпакстана зафиксировали выброс газа, сообщает
министерство энергетики Узбекистана.
Он произошел 26 июля в процессе бурения первой разведочной скважины, рассчитанной на глубину 5 000 м. Газ стал выделяться на глубине 4 707 м.
"Из-за превышения ожидаемого давления газа в скважине проводятся работы по ее ликвидации и снижению давления с соблюдением всех правил безопасности", — говорится в сообщении.
На месте происшествия под руководством председателя компании "Узбекнефтегаз" находятся специалисты Центрального военизированного контрольного отряда по предотвращению и ликвидации фонтанов нефти и газа, МЧС, АО "Узбекгеофизика" и местного хокимията.
"Самое важное — скважина находится далеко от населенных пунктов, а выделяющийся газ представляет собой чистый метан без содержания сероводорода. Отметим, что природный газ, добываемый на всех месторождениях Устюртского региона, не содержит серы", — уточнили в Минэнерго.
В ведомстве также добавили, что для предотвращения вреда здоровью работающих на месте специалистов, а также окружающей среде и животному миру газ сжигают.
По данным Минэнерго РУз, никто не пострадал.
"Просим население сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Дополнительная информация о ситуации будет предоставлена", — говорится в сообщении.