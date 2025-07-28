https://uz.sputniknews.ru/20250728/artilleristy-tsentra-likvidirovali-zamaskirovannyy-opornik-vsu-v-dnr-50875879.html
Артиллеристы "Центра" ликвидировали замаскированный опорник ВСУ в ДНР
Артиллеристы "Центра" ликвидировали замаскированный опорник ВСУ в ДНР
Sputnik Узбекистан
Таким образом, российским бойцам удалось сорвать ротацию формирований противника на Красноармейском направлении
2025-07-28T12:10+0500
2025-07-28T12:10+0500
2025-07-28T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Артиллерия российской группировки "Центр" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Таким образом, российским бойцам удалось сорвать ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении.По информации военного ведомства РФ, местоположение опорного пункта, который, в том числе, оборонял рубежи на подступах к Красноармейску, вскрыли операторы разведывательных БПЛА. Успешные действия позволили штурмовым подразделениям продвинуться и закрепиться на более выгодных позициях.Для справки: Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
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артиллеристы всу днр красноармейск
артиллеристы всу днр красноармейск
Артиллеристы "Центра" ликвидировали замаскированный опорник ВСУ в ДНР
Таким образом, российским бойцам удалось сорвать ротацию формирований противника на Красноармейском направлении.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik
. Артиллерия российской группировки "Центр" уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает
РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил замаскированный опорный пункт противника, — говорится в сообщении.
Таким образом, российским бойцам удалось сорвать ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении.
По информации военного ведомства РФ, местоположение опорного пункта, который, в том числе, оборонял рубежи на подступах к Красноармейску, вскрыли операторы разведывательных БПЛА. Успешные действия позволили штурмовым подразделениям продвинуться и закрепиться на более выгодных позициях.
Для справки: Красноармейск считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.