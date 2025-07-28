https://uz.sputniknews.ru/20250728/chto-izmenitsya-v-uzbekistane-s-1-avgusta-50891097.html

Что изменится в Узбекистане с 1 августа

Что изменится в Узбекистане с 1 августа

Sputnik Узбекистан

В республике повысят зарплаты и стипендии, введут ограничение на оплату электроэнергии для абонентов, имеющих задолженность за услуги по вывозу мусора. Подробнее — в обзоре Sputnik

2025-07-28T18:30+0500

2025-07-28T18:30+0500

2025-07-28T18:30+0500

узбекистан

законодательство

изменения

общество

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ТАШКЕНТ, 28 июля — Sputnik. С 1 августа 2025 года в законодательстве Узбекистана вступит в силу ряд изменений и нововведений.Размеры заработной платы работников бюджетных организаций и стипендий студентов и учащихся повысятся на 10 %.Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 1 млн 271 тыс.сумов в месяц, базовая расчетная величина (БРВ) — 412 тыс. сумов.Вместе с тем увеличится размер штрафов за нарушение правил дорожного движения: минимальный размер штрафа для водителей составит 206 тыс. сумов, максимальный — 20 млн 600 тыс. сумов (за управление транспортными средствами лицами, лишенными права управления).Установят ограничение на оплату электроэнергии для абонентов, имеющих задолженность за услуги по вывозу мусораОграничение будет автоматически снято после погашения задолженности.Об этом сообщило Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики в своем Telegram-канале, отметив, что по вопросам, связанным с этой сферой, можно обратиться на короткий номер агентства 1205.Начнется реализация мер по соблюдению здорового образа жизни среди сотрудников госоргановИсходя из возможностей, на территории госорганизаций создадут спортивные зоны.У сотрудников будут регулярно измерять индекс массы тела, данные по каждому сотруднику будут публиковать на специальной платформе.Во всех госорганах и организациях начнут проводить мероприятия по физической культуре каждый рабочий день.Во всех областных и районных хокимиятах повысят заработную платуСотрудникам будут выплачивать ежемесячные надбавки и дополнительные бонусы в зависимости от выполненной работы, к тем же, кто не сможет выполнить возложенные на них задачи, будут приняты соответствующие меры.Импортерам мелкого рогатого скота из Монголии предоставят льготыДо 31 декабря 2027 года при импорте мелкого рогатого скота из Монголии в Узбекистан субъектам предпринимательства будут возмещать 50 % расходов на авиаперевозки за счет госбюджета, а также предоставят возможность отсрочки уплаты НДС без начисления процентов и без предоставления обеспечения платежа.Вводится новый порядок приема на государственную службуС 1 августа 2025 года конкурсы на управленческие и вспомогательные группы должностей организаций республиканского, территориального и районного (городского) уровней госслужбы будут проводиться исключительно на Едином портале вакантных должностей госслужащих.За сообщения о нарушениях в сфере недропользования будут вознаграждатьДля этого нужно зафиксировать нарушение с помощью фото или видеосъемки и передать материалы через платформу "Геомониторинг" в Инспекцию по контролю в сфере геологии.За подтвержденные случаи предусмотрена выплата в размере 1 БРВ, а за другие виды нарушений – 5 % от суммы взысканного штрафа.Внедряется резервирование рабочих мест для лиц с особыми потребностямиПри этом организации будут резервировать рабочие места посредством данных электронного реестра, исходя из физического состояния, возможностей и уровня квалификации лиц с инвалидностью по месту своей дислокации.Некоторым семьям компенсируют плату за детсадСредства на компенсации (40% от родительской оплаты) будут выделять из госбюджета и направлять семейным негосударственным дошкольным образовательным организациям, принявшим детей из отдельных категорий семей.Изменится порядок лицензирования работ со взрывчатыми веществамиВыдача лицензий на создание, производство, транспортировку, хранение и реализацию взрывчатых и других опасных веществ, материалов и устройств будет подлежать обязательному согласованию с МЧС. Ранее в таких случаях было необходимо согласование с Комитетом промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине.

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