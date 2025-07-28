Лавров: Предстоящее десятилетие будет непростым
© Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам рабочей поездки в резиденции Лагито.
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ выступил перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАШКЕНТ, 28 июля — Sputnik. Ближайшее десятилетие будет непростым в связи с появлением различных мировых угроз, в том числе из-за проникновения НАТО в Японию и США в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
"Запад, прежде всего, американцы не скрывают того, что их очень интересует распространение своего силового влияния на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они специально называют Индо-Тихоокеанским регионом, чтобы наших индийских друзей затянуть… Много проблем, которые уже просматриваются… Вот поэтому угроз много, и десятилетие будет непростым", — сказал он.
Глава МИД РФ отметил, что на международную безопасность также влияют перенос военной инфраструктуры НАТО на Дальний Восток, в Южно-Китайское море, в Тайваньский пролив, на Корейский полуостров, создание различных военных квартетов и троек.
Другие заявления Сергея Лаврова:
толку от прямых телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона было мало;
Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими;
в Европе всерьез хотят нанести поражение РФ, это подтверждается ежедневно;
украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России;
президент США Дональд Трамп прагматик и не хочет никаких войн, он открыт к диалогу;
торговая сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, американские энергоносители будут существенно дороже российских;
у России впервые в истории нет союзников в борьбе с Западом, полагаться в этом нужно только на себя;
диалог между СССР и США не прерывался во время холодной войны, но что еще более важно, сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет, Европа просто остервенела;
когда Запад образумится и захочет возобновить отношения с Россией, она будет строго подходить к принципам, на которых эти отношения будут строиться.