толку от прямых телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона было мало; толку от прямых телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона было мало;

Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими; Россия открыта к диалогу с любыми странами, в том числе европейскими;

в Европе всерьез хотят нанести поражение РФ, это подтверждается ежедневно; в Европе всерьез хотят нанести поражение РФ, это подтверждается ежедневно;

украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России; украинский вопрос является проявлением линии Запада на нанесение стратегического поражения России;

президент США Дональд Трамп прагматик и не хочет никаких войн, он открыт к диалогу; президент США Дональд Трамп прагматик и не хочет никаких войн, он открыт к диалогу;

торговая сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, американские энергоносители будут существенно дороже российских; торговая сделка между США и ЕС приведет к деиндустриализации Европы, американские энергоносители будут существенно дороже российских;

у России впервые в истории нет союзников в борьбе с Западом, полагаться в этом нужно только на себя; у России впервые в истории нет союзников в борьбе с Западом, полагаться в этом нужно только на себя;

диалог между СССР и США не прерывался во время холодной войны, но что еще более важно, сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет, Европа просто остервенела; диалог между СССР и США не прерывался во время холодной войны, но что еще более важно, сохранялось взаимное уважение, а сегодня его нет, Европа просто остервенела;