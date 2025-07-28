Учителя-русисты из Узбекистана повысили квалификацию в Иркутском политехе
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкУчителя русского языка из Узбекистана прошли программу повышения квалификации в Иркутском национальном исследовательском техническом университете
© telegram sputnikuzbekistan/
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Летний интенсив объединил модули по методикам преподавания РКИ и межкультурной коммуникации. Вручению сертификатов предшествовала защита проектов.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Учителя русского языка из Узбекистана вместе с коллегами из Китая, Монголии и Таиланда прошли программу повышения квалификации в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. Об этом сообщает пресс-служба ИРНИТУ.
Летний интенсив для 10 педагогов, стартовавший 30 июня, объединил модули по методикам преподавания РКИ и межкультурной коммуникации.
"Мы рады принимать коллег из разных стран и каждый раз стараемся выстраивать программу на передовых педагогических практиках. Пусть этот опыт пригодится вам в профессиональной деятельности. И мы, со своей стороны, многому научились у вас — взяли на заметку некоторые методики и идеи. Благодарим за красивый и выразительный русский язык", — отметила директор Департамента лингводидактики русского языка Алла Антонова.
Вручению сертификатов предшествовала защита проектов. Слушатели поделились впечатлениями о школе, представили собственные методики преподавания. Особый интерес вызвало выступление преподавателя Международного университета "NORDIK" в Ташкенте Марьям Раметовой. Она рассказала об игровых подходах, повышающих вовлеченность студентов в изучение русского языка.
По словам Марьям, интерес к русскому языку она проявила в пятом классе. Ключевую роль в этом сыграло творчество Пушкина, Лермонтова и Чехова. Позже она окончила Узбекский государственный университет мировых языков.
"Мне всегда нравились сложные правила русского языка — было интересно в них разбираться. Благодаря летней школе я впервые побывала в России. Иркутский политех подготовил очень насыщенную программу. Я развила коммуникативные навыки и познакомилась с замечательными педагогами из других стран. Надеюсь, что вернусь сюда еще раз”, — поделилась Раметова.
Программа включала и культурный блок: участники посетили остров Ольхон, Теплые озера и архитектурно-этнографический музей "Тальцы".