https://uz.sputniknews.ru/20250728/uchitelya-rusisty-iz-uzbekistana-povysili-kvalifikatsiyu-v-irkutskom-politexe-50878622.html

Учителя-русисты из Узбекистана повысили квалификацию в Иркутском политехе

Учителя-русисты из Узбекистана повысили квалификацию в Иркутском политехе

Sputnik Узбекистан

Летний интенсив объединил модули по методикам преподавания РКИ и межкультурной коммуникации. Вручению сертификатов предшествовала защита проектов

2025-07-28T13:20+0500

2025-07-28T13:20+0500

2025-07-28T13:20+0500

общество

учителя

русский язык

узбекистан

повышение квалификации

иркутск

россия

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Учителя русского языка из Узбекистана вместе с коллегами из Китая, Монголии и Таиланда прошли программу повышения квалификации в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. Об этом сообщает пресс-служба ИРНИТУ.Летний интенсив для 10 педагогов, стартовавший 30 июня, объединил модули по методикам преподавания РКИ и межкультурной коммуникации.Вручению сертификатов предшествовала защита проектов. Слушатели поделились впечатлениями о школе, представили собственные методики преподавания. Особый интерес вызвало выступление преподавателя Международного университета "NORDIK" в Ташкенте Марьям Раметовой. Она рассказала об игровых подходах, повышающих вовлеченность студентов в изучение русского языка.По словам Марьям, интерес к русскому языку она проявила в пятом классе. Ключевую роль в этом сыграло творчество Пушкина, Лермонтова и Чехова. Позже она окончила Узбекский государственный университет мировых языков.Программа включала и культурный блок: участники посетили остров Ольхон, Теплые озера и архитектурно-этнографический музей "Тальцы".

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