https://uz.sputniknews.ru/20250728/universiada-germaniya-uzbekistan-medali-50875132.html

Рейн-Рур-2025: Узбекистан завершил Универсиаду с лучшим результатом в своей истории

Рейн-Рур-2025: Узбекистан завершил Универсиаду с лучшим результатом в своей истории

Sputnik Узбекистан

Легкоатлетка Шарифа Давронова принесла республике финальное золото

2025-07-28T09:50+0500

2025-07-28T09:50+0500

2025-07-28T10:25+0500

спорт

летняя универсиада

германия

узбекистан

медали

легкая атлетика

золото

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1c/50874718_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_aca471bd7b233d4680e9e0fc5df0beec.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана завершила свое участие во Всемирной летней Универсиаде в Германии с лучшим результатом в истории, сообщает НОК.Накануне, в последний соревновательный день Рейн-Рур-2025 легкоатлетка Шарифа Давронова принесла республике финальное золото.Спортсменка выступила в тройном прыжке, показав результат 14,33 метра — лучший в ее карьере.Летняя Универсиада 2025 проходила с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.Соревнования по 18 видам спорта организовали в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвовали студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет, а также те, кто окончил университет в 2024 году.Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.

германия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан универсиада золото легкая атлетика шарифа давронова