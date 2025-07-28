https://uz.sputniknews.ru/20250728/universiada-germaniya-uzbekistan-medali-50875132.html
Рейн-Рур-2025: Узбекистан завершил Универсиаду с лучшим результатом в своей истории
Рейн-Рур-2025: Узбекистан завершил Универсиаду с лучшим результатом в своей истории
Sputnik Узбекистан
Легкоатлетка Шарифа Давронова принесла республике финальное золото
2025-07-28T09:50+0500
2025-07-28T09:50+0500
2025-07-28T10:25+0500
спорт
летняя универсиада
германия
узбекистан
медали
легкая атлетика
золото
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана завершила свое участие во Всемирной летней Универсиаде в Германии с лучшим результатом в истории, сообщает НОК.Накануне, в последний соревновательный день Рейн-Рур-2025 легкоатлетка Шарифа Давронова принесла республике финальное золото.Спортсменка выступила в тройном прыжке, показав результат 14,33 метра — лучший в ее карьере.Летняя Универсиада 2025 проходила с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.Соревнования по 18 видам спорта организовали в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвовали студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет, а также те, кто окончил университет в 2024 году.Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.
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узбекистан универсиада золото легкая атлетика шарифа давронова
узбекистан универсиада золото легкая атлетика шарифа давронова
Рейн-Рур-2025: Узбекистан завершил Универсиаду с лучшим результатом в своей истории
09:50 28.07.2025 (обновлено: 10:25 28.07.2025)
Легкоатлетка Шарифа Давронова принесла республике финальное золото.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Делегация Узбекистана завершила свое участие во Всемирной летней Универсиаде в Германии с лучшим результатом в истории, сообщает
НОК.
Накануне, в последний соревновательный день Рейн-Рур-2025 легкоатлетка Шарифа Давронова принесла республике финальное золото.
Спортсменка выступила в тройном прыжке, показав результат 14,33 метра — лучший в ее карьере.
“Таким образом, делегация Узбекистана завершила Универсиаду с общим итогом — 4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей, что стало лучшим результатом в истории”, говорится в сообщении.
Летняя Универсиада 2025 проходила с 16 по 27 июля в Германии, в регионе Рейн-Рур и Берлине.
Соревнования по 18 видам спорта организовали в городах Бохум, Дуйсбург, Эссен, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Хаген и Берлин. В них участвовали студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет, а также те, кто окончил университет в 2024 году.
Турнир объединил около 8 500 спортсменов из более чем 150 стран.