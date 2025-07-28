https://uz.sputniknews.ru/20250728/uzbekistan-onlayn-platforma-borba-prestupleniya-dikaya-priroda-50881899.html

Борьба с преступлениями против дикой природы: в Узбекистане презентовали онлайн-платформу

Борьба с преступлениями против дикой природы: в Узбекистане презентовали онлайн-платформу

Sputnik Узбекистан

Она предназначена для оперативной поддержки сотрудников таможенных и пограничных служб, позволяя быстро идентифицировать представителей дикой фауны и флоры, проверить их статус, а также убедиться в наличии разрешительных документов.

2025-07-28T18:15+0500

2025-07-28T18:15+0500

2025-07-28T18:15+0500

общество

узбекистан

борьба

преступление

природа

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Узбекистане презентовали онлайн-платформу для борьбы с преступлениями против дикой природы, сообщает Минэкологии республики.Ее разработали в рамках проекта "Укрепление потенциала и содействие в борьбе с преступлениями против дикой природы в Центральной Азии".Инициативу реализует Республиканский эколого-ресурсный центр "Ekomaktab" при поддержке Института зоологии Академии наук РУз.Онлайн-ресурс yashiltamojnya.uz предназначен для оперативной поддержки сотрудников таможенных и пограничных служб.Он позволяет быстро идентифицировать представителей дикой фауны и флоры, проверить их статус в соответствии с Конвенцией CITES, а также убедиться в наличии необходимых разрешительных документов. Это особенно важно в условиях, когда редкие животные или их части (рога, шкуры, зубы и т.д.) маскируют под безобидные сувениры или домашних питомцев.Благодаря цифровым инструментам платформа повышает эффективность работы инспекторов и снижает риск ошибок при досмотре.Эксперты проекта поделились конкретными примерами выявленных нарушений. В частности, в ходе операций были пресечены попытки провоза крокодилов, хамелеонов, пираний и питонов. Речь шла о масштабах проблемы, опасности для биоразнообразия и жестоком обращение с животными, часто перевозимыми в неподобающих условиях.Также участники обсудили необходимость повышения квалификации специалистов на местах и важность просветительской работы среди населения для предупреждения преступлений против природы.Отмечалось, что онлайн-инструменты, межведомственное взаимодействие и широкое вовлечение экспертного и общественного сообществ — важные условия для эффективного противодействия экологическим преступлениям и охраны уникального природного наследия региона.По итогам мероприятия подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Минэкологии, Университетом по изучению окружающей среды и изменения климата Центральной Азии (Green University), Центром переподготовки и повышения квалификации работников сферы охраны окружающей среды и ННО "Ekomaktab".Документ направлен на развитие стратегического партнерства в сфере охраны окружающей среды.Он предусматривает:

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общество, узбекистан, борьба, преступление, природа, it-технологии