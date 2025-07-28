Борьба с преступлениями против дикой природы: в Узбекистане презентовали онлайн-платформу
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУзВ Узбекистане создан Центрально-Азиатский Университет изучения окружающей среды и изменения климата Green University
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз
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Она предназначена для оперативной поддержки сотрудников таможенных и пограничных служб, позволяя быстро идентифицировать представителей дикой фауны и флоры, проверить их статус, а также убедиться в наличии разрешительных документов.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Узбекистане презентовали онлайн-платформу для борьбы с преступлениями против дикой природы, сообщает Минэкологии республики.
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанПрезентована онлайн-платформа для борьбы с преступлениями против дикой природы
Презентована онлайн-платформа для борьбы с преступлениями против дикой природы
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Ее разработали в рамках проекта "Укрепление потенциала и содействие в борьбе с преступлениями против дикой природы в Центральной Азии".
Инициативу реализует Республиканский эколого-ресурсный центр "Ekomaktab" при поддержке Института зоологии Академии наук РУз.
Онлайн-ресурс yashiltamojnya.uz предназначен для оперативной поддержки сотрудников таможенных и пограничных служб.
Он позволяет быстро идентифицировать представителей дикой фауны и флоры, проверить их статус в соответствии с Конвенцией CITES, а также убедиться в наличии необходимых разрешительных документов. Это особенно важно в условиях, когда редкие животные или их части (рога, шкуры, зубы и т.д.) маскируют под безобидные сувениры или домашних питомцев.
Благодаря цифровым инструментам платформа повышает эффективность работы инспекторов и снижает риск ошибок при досмотре.
"Незаконная торговля дикими животными и растениями стала одной из самых доходных сфер международной преступности. Она разрушает природные экосистемы, подрывает безопасность, наносит ущерб экономике и требует комплексных и современных решений", — подчеркнула руководитель узбекского компонента проекта и директор ННО "Ekomaktab" Наталья Шивалдова.
Эксперты проекта поделились конкретными примерами выявленных нарушений. В частности, в ходе операций были пресечены попытки провоза крокодилов, хамелеонов, пираний и питонов. Речь шла о масштабах проблемы, опасности для биоразнообразия и жестоком обращение с животными, часто перевозимыми в неподобающих условиях.
Также участники обсудили необходимость повышения квалификации специалистов на местах и важность просветительской работы среди населения для предупреждения преступлений против природы.
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанПрезентована онлайн-платформа для борьбы с преступлениями против дикой природы
Презентована онлайн-платформа для борьбы с преступлениями против дикой природы
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Отмечалось, что онлайн-инструменты, межведомственное взаимодействие и широкое вовлечение экспертного и общественного сообществ — важные условия для эффективного противодействия экологическим преступлениям и охраны уникального природного наследия региона.
По итогам мероприятия подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Минэкологии, Университетом по изучению окружающей среды и изменения климата Центральной Азии (Green University), Центром переподготовки и повышения квалификации работников сферы охраны окружающей среды и ННО "Ekomaktab".
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики УзбекистанПрезентована онлайн-платформа для борьбы с преступлениями против дикой природы
Презентована онлайн-платформа для борьбы с преступлениями против дикой природы
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
Документ направлен на развитие стратегического партнерства в сфере охраны окружающей среды.
Он предусматривает:
совместную реализацию образовательных программ в целях устойчивого развития;
разработку предложений по улучшению систем управления отходами, охране атмосферного воздуха, сохранению биоразнообразия и водных ресурсов;
поддержку молодежных и женских инициатив;
развитие IT-решений и инновационных проектов;
повышение экологической культуры населения;
обучение и сопровождение общественных инспекторов;
поддержку научных исследований;
совершенствование экологического законодательства с учетом международного опыта.