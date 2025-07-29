https://uz.sputniknews.ru/20250729/minsk-zasedanie-soveta-postpredov-stran-sng-50895185.html

В Минске пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ — что в повестке

В Минске пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ — что в повестке

Sputnik Узбекистан

В числе других, члены СППП обсудят вопросы, касающиеся медийного сопровождения деятельности Содружества Независимых Государств

2025-07-29T09:28+0500

2025-07-29T09:28+0500

2025-07-29T09:28+0500

снг

заседание

беларусь

минск

политика

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ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств откроется сегодня в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Постоянный полномочный представитель Таджикистана при уставных и других органах СНГ, Председатель Совета Бахтовар Сафарзода проинформирует членов Совета о выполнении в первом полугодии Концепции председательства Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств в 2025 году и Плана мероприятий по ее реализации.Члены СППП также обсудят вопросы медийного сопровождения деятельности Содружества Независимых Государств.

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снг, заседание, беларусь, минск, политика