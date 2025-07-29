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https://uz.sputniknews.ru/20250729/minsk-zasedanie-soveta-postpredov-stran-sng-50895185.html
В Минске пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ — что в повестке
В Минске пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ — что в повестке
Sputnik Узбекистан
В числе других, члены СППП обсудят вопросы, касающиеся медийного сопровождения деятельности Содружества Независимых Государств
2025-07-29T09:28+0500
2025-07-29T09:28+0500
снг
заседание
беларусь
минск
политика
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ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств откроется сегодня в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Постоянный полномочный представитель Таджикистана при уставных и других органах СНГ, Председатель Совета Бахтовар Сафарзода проинформирует членов Совета о выполнении в первом полугодии Концепции председательства Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств в 2025 году и Плана мероприятий по ее реализации.Члены СППП также обсудят вопросы медийного сопровождения деятельности Содружества Независимых Государств.
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снг, заседание, беларусь, минск, политика
снг, заседание, беларусь, минск, политика

В Минске пройдет заседание Совета постпредов стран СНГ — что в повестке

09:28 29.07.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ.
Президент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В числе других, члены СППП обсудят вопросы, касающиеся медийного сопровождения деятельности Содружества Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран Содружества Независимых Государств откроется сегодня в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

"29 июля 2025 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества. Постпреды рассмотрят проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ, которые пройдут осенью в Душанбе и Минске", — говорится в сообщении.

Постоянный полномочный представитель Таджикистана при уставных и других органах СНГ, Председатель Совета Бахтовар Сафарзода проинформирует членов Совета о выполнении в первом полугодии Концепции председательства Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств в 2025 году и Плана мероприятий по ее реализации.
Члены СППП также обсудят вопросы медийного сопровождения деятельности Содружества Независимых Государств.
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