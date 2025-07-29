https://uz.sputniknews.ru/20250729/mirziyoyev-razvitiye-iskusstvo-remeslennichestvo-50906228.html

Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию сферы искусств и ремесленничества

Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию сферы искусств и ремесленничества

Sputnik Узбекистан

В Андижане появится Высшая школа музыки и искусств имени Шерали Джураева, в регионах — симфонические оркестры

2025-07-29T13:50+0500

2025-07-29T13:50+0500

2025-07-29T14:05+0500

культура

искусство

узбекистан

шавкат мирзиёев

ремесленники

шерали джураев

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по совершенствованию системы управления в сфере культуры и искусства, а также развитию ремесленничества. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Планируется внедрение механизмов ГЧП в деятельность центров культуры и реализация стартап-проектов, поддерживающих творческие идеи. Будет оказана поддержка созданию отечественных исторических, научных и анимационных продуктов, формирующих бренд Узбекистана и укрепляющих чувство патриотизма у молодежи. Глава государства поручал поэтапно внедрять передовой зарубежный опыт в сфере. Ранее, по постановлению президента, в Узбекистане создали Национальный институт эстрадного искусства имени Батыра Закирова. Теперь планируют учреждение стипендии и проведение международного конкурса эстрадного искусства его имени. Лучших выпускников бакалавриата института ежегодно будут направлять в магистратуру за рубеж, также поддержат участие талантливых студентов в престижных международных конкурсах. В ходе поездки в Андижанскую область Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой увековечения памяти народного артиста Шерали Джураева. Также в планах открыть современную студию звукозаписи и видеосъемки, которой на льготной основе смогут пользоваться талантливые молодые исполнители. В настоящее время в стране действуют Государственный симфонический оркестр Узбекистана и 8 профессиональных оркестров в составе филармонии. Однако их деятельность ограничивается столицей и республиканскими мероприятиями. Глава государства подчеркнул необходимость доведения лучших произведений национального и мирового искусства до широкой аудитории и организации гастрольных туров по районам и городам страны. Также речь шла о возможностях для развития креативной экономики. Сегодня в этой сфере действуют 14 тыс. предприятий, где занято почти 100 тыс. человек. Одним из крупнейших направлений креативной индустрии является ремесленничество. В ходе презентации озвучили предложения по дальнейшему развитию этой сферы: В ближайшие пять лет объемы креативной экономики планируют удвоить и довести ее долю в ВВП до 5%.

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