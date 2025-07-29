Шавкату Мирзиёеву представили предложения по развитию сферы искусств и ремесленничества
13:50 29.07.2025 (обновлено: 14:05 29.07.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву культурные инициативы
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Андижане появится Высшая школа музыки и искусств имени Шерали Джураева, в регионах — симфонические оркестры.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по совершенствованию системы управления в сфере культуры и искусства, а также развитию ремесленничества. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Планируется внедрение механизмов ГЧП в деятельность центров культуры и реализация стартап-проектов, поддерживающих творческие идеи. Будет оказана поддержка созданию отечественных исторических, научных и анимационных продуктов, формирующих бренд Узбекистана и укрепляющих чувство патриотизма у молодежи.
Глава государства поручал поэтапно внедрять передовой зарубежный опыт в сфере.
Ранее, по постановлению президента, в Узбекистане создали Национальный институт эстрадного искусства имени Батыра Закирова. Теперь планируют учреждение стипендии и проведение международного конкурса эстрадного искусства его имени.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву культурные инициативы
Шавкату Мирзиёеву культурные инициативы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лучших выпускников бакалавриата института ежегодно будут направлять в магистратуру за рубеж, также поддержат участие талантливых студентов в престижных международных конкурсах.
В ходе поездки в Андижанскую область Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой увековечения памяти народного артиста Шерали Джураева.
"Так, на базе специализированной школы искусств в Андижане будет создана Высшая школа музыки и искусств имени Шерали Джураева. Ежегодно будет проводиться телевизионный конкурс национальной песни его имени. В высшей школе будет создана научно-творческая лаборатория и сформирован золотой фонд песен Шерали Джураева", — говорится в сообщении.
Также в планах открыть современную студию звукозаписи и видеосъемки, которой на льготной основе смогут пользоваться талантливые молодые исполнители.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву культурные инициативы
Шавкату Мирзиёеву культурные инициативы
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время в стране действуют Государственный симфонический оркестр Узбекистана и 8 профессиональных оркестров в составе филармонии. Однако их деятельность ограничивается столицей и республиканскими мероприятиями.
"В связи с этим принято решение о поэтапной организации таких оркестров в регионах. В частности, в Ферганской области будет создан оркестр народных инструментов и симфонический оркестр. Они будут полностью обеспечены необходимыми музыкальными инструментами, звуковым и световым оборудованием, сценическими костюмами и другим инвентарем", — говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул необходимость доведения лучших произведений национального и мирового искусства до широкой аудитории и организации гастрольных туров по районам и городам страны.
Также речь шла о возможностях для развития креативной экономики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву культурные инициативы
Шавкату Мирзиёеву культурные инициативы
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сегодня в этой сфере действуют 14 тыс. предприятий, где занято почти 100 тыс. человек.
Одним из крупнейших направлений креативной индустрии является ремесленничество. В ходе презентации озвучили предложения по дальнейшему развитию этой сферы:
совместно с британским Королевским фондом в Ташкенте планируют создать академическую платформу.
"На ее базе будет организована подготовка магистров, проведение исследований и внедрение учебных пособий. Постепенно к платформе планируется подключить более 3 тысяч талантливых ремесленников. В перспективе она будет преобразована в полноценную школу прикладных искусств", — говорится в сообщении.
с сентября по ноябрь в Бухаре, включенной в Сеть креативных городов ЮНЕСКО, впервые пройдет биеннале современного искусства, в которой примут участие 70 известных художников из 40 стран;
планируется трансформация парка "Истиклол" в городе Нукусе в креативный кластер, в рамках которого будет создана Аральская школа – образовательное пространство для ремесленников и дизайнеров, сочетающее традиционные знания с инновационными подходами.
В ближайшие пять лет объемы креативной экономики планируют удвоить и довести ее долю в ВВП до 5%.