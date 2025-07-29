Татьяна Москалькова: Я потрясена изменениями, которые происходят в Узбекистане
© ombudsman.uz Уполномоченные по правам человека Узбекистана и России обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере защита прав человека
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Уполномоченные по правам человека РУз и РФ встретились в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. Я потрясена теми изменениями, которые происходят в Узбекистане, отметила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Уполномоченного Олий Мажлиса РУз по правам человека (Омбудсмана).
© ombudsman.uz Уполномоченные по правам человека Узбекистана и России обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере защита прав человека
Уполномоченные по правам человека Узбекистана и России обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере защита прав человека
В ходе встречи в Ташкенте российского Омбудсмена с узбекской коллегой Ферузой Эшматовой речь шла об укреплении сотрудничества.
"Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в таких направлениях, как рассмотрение обращений граждан, выявление и устранение случаев пыток, обеспечение прав человека в пенитенциарных учреждениях, создание достойных условий для лиц с инвалидностью, а также защита прав мигрантов", — говорится в сообщении.
Во втором квартале 2025 года Омбудсману РУз поступило 38 обращений из РФ, российскому — 7 из Узбекистана. Большинство вопросов решили положительно. По мнению сторон, такое взаимодействие на основе Меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2019 году, способствует решению проблем граждан, находящихся за пределами своей страны.
Российской делегации рассказали о реформах в сфере защиты прав человека в Узбекистане, в том числе укреплении правовой базы института Омбудсмана, его трансформации в эффективный и независимый орган, приближенный к населению.
Отмечалось, что расширение деятельности Омбудсмана, использование электронных платформ и мобильных приложений повышают эффективность защиты прав человека, что способствует укреплению авторитета данного института не только на национальном, но и на международном уровне.
"Я потрясена теми изменениями, которые происходят в стране, а также в Институте Уполномоченного по правам человека Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Это показывает отношение государства к человеку, его правам, его национальному достоинству, к его личной жизни", — подчеркнула Татьяна Москалькова.