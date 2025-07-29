https://uz.sputniknews.ru/20250729/pervye-itogi-proekta-batareykauz-50909478.html

Ташкент сдал тонну использованных батареек: первые итоги проекта Batareykalar.uz

Ташкент сдал тонну использованных батареек: первые итоги проекта Batareykalar.uz

Sputnik Узбекистан

Наряду с активностью участников, организаторы столкнулись с рядом трудностей и вопросов

2025-07-29T18:30+0500

2025-07-29T18:30+0500

2025-07-29T18:30+0500

видео

эксклюзив

утилизация отходов

узбекистан

ташкент

проект

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В начале июня этого года в Узбекистане стартовала первая масштабная инициатива по сбору отработанных батареек. Проект получил название Batareykalar.uz и дал первые результаты.Только в Ташкенте волонтеры собрали одну тонну использованных батареек. Однако, наряду с активностью участников, организаторы столкнулись с рядом трудностей и вопросов.Он подчеркнул, что данная инициатива — волонтерская и экологическая, а не коммерческая.Еще одна проблема — небрежное отношение к отработанным батарейкам, для сбора которых предусмотрены специальные контейнеры.Он также предупредил об опасности надкусанных батареек. Считается, что, если погрызть батарейку, она будет работать дольше. Однако, это — миф.Где временно хранят собранные батарейки, и что из них изготавливают после переработки — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

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2025

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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ташкент проект сдача батарейки проект