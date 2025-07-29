https://uz.sputniknews.ru/20250729/pervye-itogi-proekta-batareykauz-50909478.html
Ташкент сдал тонну использованных батареек: первые итоги проекта Batareykalar.uz
Ташкент сдал тонну использованных батареек: первые итоги проекта Batareykalar.uz
Sputnik Узбекистан
Наряду с активностью участников, организаторы столкнулись с рядом трудностей и вопросов
2025-07-29T18:30+0500
2025-07-29T18:30+0500
2025-07-29T18:30+0500
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В начале июня этого года в Узбекистане стартовала первая масштабная инициатива по сбору отработанных батареек. Проект получил название Batareykalar.uz и дал первые результаты.Только в Ташкенте волонтеры собрали одну тонну использованных батареек. Однако, наряду с активностью участников, организаторы столкнулись с рядом трудностей и вопросов.Он подчеркнул, что данная инициатива — волонтерская и экологическая, а не коммерческая.Еще одна проблема — небрежное отношение к отработанным батарейкам, для сбора которых предусмотрены специальные контейнеры.Он также предупредил об опасности надкусанных батареек. Считается, что, если погрызть батарейку, она будет работать дольше. Однако, это — миф.Где временно хранят собранные батарейки, и что из них изготавливают после переработки — в видео Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
ташкент проект сдача батарейки проект
ташкент проект сдача батарейки проект
Ташкент сдал тонну использованных батареек: первые итоги проекта Batareykalar.uz
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Наряду с активностью участников, организаторы столкнулись с рядом трудностей и вопросов.
В начале июня этого года в Узбекистане стартовала первая масштабная инициатива по сбору отработанных батареек. Проект получил название Batareykalar.uz и дал первые результаты.
Только в Ташкенте волонтеры собрали одну тонну использованных батареек. Однако, наряду с активностью участников, организаторы столкнулись с рядом трудностей и вопросов.
"Люди часто спрашивают: У нас есть батарейки, сколько вы заплатите, если мы их сдадим?" — рассказал автор проекта Ферузбек Сайфуллаев.
Он подчеркнул, что данная инициатива — волонтерская и экологическая, а не коммерческая.
Еще одна проблема — небрежное отношение к отработанным батарейкам, для сбора которых предусмотрены специальные контейнеры.
"Часто люди, не вчитываясь, выбрасывают в наши контейнеры чеки или другой мусор. Пожалуйста, выбрасывайте туда только отработанные батарейки", — призвал Сайфуллаев.
Он также предупредил об опасности надкусанных батареек. Считается, что, если погрызть батарейку, она будет работать дольше. Однако, это — миф.
"Иногда приносят надкусанные. Этого категорически нельзя делать. Внутри — вещества, которые опасны для здоровья. Они могут попасть в организм и вызвать серьезные последствия. Поэтому, пожалуйста, не кусайте батарейки. Просто приносите их в наши пункты", — подчеркнул экоактивист.
Где временно хранят собранные батарейки, и что из них изготавливают после переработки — в видео Sputnik Узбекистан
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