контакты между РФ и США на тему продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не ведутся, процессу мешает состояние двусторонних отношений после президентства Джо Байдена; контакты между РФ и США на тему продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не ведутся, процессу мешает состояние двусторонних отношений после президентства Джо Байдена;

процесс нормализации отношений РФ и США идет "ни шатко ни валко", Москва хотела бы видеть большую динамику в этом вопросе; процесс нормализации отношений РФ и США идет "ни шатко ни валко", Москва хотела бы видеть большую динамику в этом вопросе;

Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, но для этого нужны импульсы с двух сторон; Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, но для этого нужны импульсы с двух сторон;

в Кремле фиксируют замедление в процессе нормализации двусторонних отношений между Россией и США; в Кремле фиксируют замедление в процессе нормализации двусторонних отношений между Россией и США;

Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом; Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом;

работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом; работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом;

вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит; вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит;

Кремль принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине; Кремль принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине;

российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся; российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся;