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https://uz.sputniknews.ru/20250729/peskov-rossiya-priverjena-mirnomu-uregulirovaniyu-na-ukraine-50915666.html
Песков: Россия привержена мирному урегулированию на Украине
Песков: Россия привержена мирному урегулированию на Украине
Sputnik Узбекистан
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов
2025-07-29T16:35+0500
2025-07-29T16:35+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления Пескова:Говоря об отношениях России с КНДР, Китаем, Ираном, Песков заявил, что эти государства являются союзниками и партнерами для страны, РФ во многом разделяет с ними видение основ мироустройства.
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песков россия украина
песков россия украина

Песков: Россия привержена мирному урегулированию на Украине

16:35 29.07.2025
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / POOL
/
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Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования", — сказал он журналистам.

Другие заявления Пескова:
контакты между РФ и США на тему продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не ведутся, процессу мешает состояние двусторонних отношений после президентства Джо Байдена;
процесс нормализации отношений РФ и США идет "ни шатко ни валко", Москва хотела бы видеть большую динамику в этом вопросе;
Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, но для этого нужны импульсы с двух сторон;
в Кремле фиксируют замедление в процессе нормализации двусторонних отношений между Россией и США;
Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом;
работа по формированию образа врага из России в Европе продолжается, Москва сожалеет об этом;
вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит;
Кремль принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине;
российская армия наносит удары исключительно по военной и околовоенной инфраструктуре Украины, по гражданским целям удары не наносятся;
Россия всегда была подписана под формулой "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!", в том числе и до февраля 2022 года.
Говоря об отношениях России с КНДР, Китаем, Ираном, Песков заявил, что эти государства являются союзниками и партнерами для страны, РФ во многом разделяет с ними видение основ мироустройства.
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