В пресс-центре Sputnik обсудят вклад городов Узбекистана в Победу
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Речь также пойдет о мероприятиях в честь присвоенного звания "Город трудовой славы. 1941–1945".
ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. В пресс-центре Sputnik обсудят вклад городов Узбекистана в Победу.
Видеомост Ташкент — Москва на тему: "Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана" пройдет 31 июля в 14:00 по ташкентскому времени.
Участники в Ташкенте:
замхокима Ташкента по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Дурдона Рахимова;
руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;
главный научный сотрудник мемориального комплекса "Парк Победы" Минобороны РУз Хасан Бабаджанов;
координатор международной команды Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков.
В Москве:
заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов.
Решением Совета глав государств СНГ 26 июня ряду городов присвоено почетное звание "Город трудовой славы. 1941–1945". Среди них — Ташкент, Андижан, Наманган, Самарканд и Фергана.
Участники видеомоста обсудят значение этого решения, вклад городов Узбекистана в Победу и предстоящие мероприятия в честь присвоенного звания.