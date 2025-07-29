https://uz.sputniknews.ru/20250729/press-tsentr-sputnik-vklad-gorodov-uzbekistana-v-pobedu-50919158.html

В пресс-центре Sputnik обсудят вклад городов Узбекистана в Победу

В пресс-центре Sputnik обсудят вклад городов Узбекистана в Победу

Sputnik Узбекистан

Речь также пойдет о мероприятиях в честь присвоенного звания "Город трудовой славы. 1941–1945"

2025-07-29T18:01+0500

2025-07-29T18:01+0500

2025-07-29T18:01+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

ташкент

москва

андижан

наманган

самарканд

фергана

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ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. В пресс-центре Sputnik обсудят вклад городов Узбекистана в Победу.Видеомост Ташкент — Москва на тему: "Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана" пройдет 31 июля в 14:00 по ташкентскому времени.Участники в Ташкенте:В Москве:Решением Совета глав государств СНГ 26 июня ряду городов присвоено почетное звание "Город трудовой славы. 1941–1945". Среди них — Ташкент, Андижан, Наманган, Самарканд и Фергана.Участники видеомоста обсудят значение этого решения, вклад городов Узбекистана в Победу и предстоящие мероприятия в честь присвоенного звания.

узбекистан

ташкент

москва

андижан

наманган

самарканд

фергана

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