https://uz.sputniknews.ru/20250729/rossiyskaya-armiya-osvobodila-novoukrainku-v-dnr-50911528.html
Российская армия освободила Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
Российская армия освободила Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Восток"
2025-07-29T15:30+0500
2025-07-29T15:30+0500
2025-07-29T15:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
днр
запорожская область
безопасность
всу
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Новоукраинку в Донбассе и Темировку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского Донецкой Народной Республики.Противник потерял:Контроль над Темировкой удалось установить благодаря продвижению группировки "Восток" в глубину обороны противника.Также Восточная группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское в ДНР.ВСУ потеряли:
россия
днр
запорожская область
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россия армия освобождение населенные пункты днр запорожская область
россия армия освобождение населенные пункты днр запорожская область
Российская армия освободила Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Восток".
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Вооруженные силы России освободили Новоукраинку в Донбассе и Темировку в Запорожской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского Донецкой Народной Республики.
три боевые бронированные машины;
пять орудий полевой артиллерии.
Контроль над Темировкой удалось установить благодаря продвижению группировки "Восток" в глубину обороны противника.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Также Восточная группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское в ДНР.
более 200 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
четырнадцать автомобилей.