https://uz.sputniknews.ru/20250729/rossiyskaya-armiya-osvobodila-novoukrainku-v-dnr-50911528.html

Российская армия освободила Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

Российская армия освободила Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Восток"

2025-07-29T15:30+0500

2025-07-29T15:30+0500

2025-07-29T15:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

днр

запорожская область

безопасность

всу

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Новоукраинку в Донбассе и Темировку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского Донецкой Народной Республики.Противник потерял:Контроль над Темировкой удалось установить благодаря продвижению группировки "Восток" в глубину обороны противника.Также Восточная группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское в ДНР.ВСУ потеряли:

россия

днр

запорожская область

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