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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250729/rossiyskaya-armiya-osvobodila-novoukrainku-v-dnr-50911528.html
Российская армия освободила Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
Российская армия освободила Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Восток"
2025-07-29T15:30+0500
2025-07-29T15:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
днр
запорожская область
безопасность
всу
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Новоукраинку в Донбассе и Темировку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского Донецкой Народной Республики.Противник потерял:Контроль над Темировкой удалось установить благодаря продвижению группировки "Восток" в глубину обороны противника.Также Восточная группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское в ДНР.ВСУ потеряли:
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днр
запорожская область
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россия армия освобождение населенные пункты днр запорожская область
россия армия освобождение населенные пункты днр запорожская область

Российская армия освободила Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

15:30 29.07.2025
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / РИА Новости
/
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Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировок войск "Центр" и "Восток".
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Вооруженные силы России освободили Новоукраинку в Донбассе и Темировку в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского Донецкой Народной Республики.
Противник потерял:
до 425 военнослужащих;
три боевые бронированные машины;
четыре автомобиля;
пять орудий полевой артиллерии.
Контроль над Темировкой удалось установить благодаря продвижению группировки "Восток" в глубину обороны противника.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.
Также Восточная группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское в ДНР.
ВСУ потеряли:
более 200 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
четырнадцать автомобилей.
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