В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор — фото
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
В преддверии Международного дня дружбы, который отмечают 30 июля, в Самарканде стартовала серия мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, продвижение идей толерантности и взаимного уважения.
САМАРКАНД, 29 июля — Sputnik. В областном информационно-библиотечном центре имени А.С. Пушкина состоялась встреча "Взгляд дружбы: толерантность, согласие и сплоченность", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
К диалогу пригласили представителей различных национальностей, общественных деятелей, студентов и гостей города.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
Речь шла об активной работе по укреплению межэтнических отношений, проводимой в регионе. Участники поделились опытом реализации культурных, образовательных и благотворительных инициатив, направленных на сближение представителей различных наций и народностей.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
Отдельно отметили роль Дома дружбы, объединяющего 11 национальных культурных центров, действующих в регионе. За три года своей деятельности он стал эффективной платформой для диалога, обмена опытом и совместных проектов.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
В рамках встречи большое внимание уделили молодежным инициативам. Студенты рассказали, как благодаря программам по международному обмену им удается знакомиться с культурами других стран. Так, студентка Самаркандского международного технологического университета Нозанин Алишерзода, выступая на трех языках, поделилась опытом участия в праздновании китайского Нового года, корейского праздника урожая Чхусок и Рождества вместе с иностранными преподавателями и студентами.
"Чтобы узнать, как живут другие народы, сегодня не обязательно уезжать за границу. В прошлом учебном году наш вуз посетили представители порядка 50 наций и народностей. Мы общаемся, учимся и празднуем вместе — и именно в такие моменты чувствуем себя частью глобального мира", — отметила Нозанин.
Самарканд исторически славится своей многонациональностью. Здесь веками формировалась уникальная культура сосуществования, где традиции разных народностей переплетаются и дополняют друг друга. Это не раз подчеркивали представители национальных диаспор, для которых этот город стал родным домом.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
В рамках встречи в библиотеке прошла фотовыставка "Счастье народа — в дружбе". На представленных снимках запечатлены сцены из повседневной жизни многонационального Самарканда: праздники, семейные обряды, совместные инициативы.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
Кроме того, представители национальных культурных центров встретились за круглым столом в Доме дружбы и посетили туристические села региона, где также реализуются проекты, направленные на развитие межкультурного сотрудничества.
Мероприятия, направленные на укрепление межнационального согласия, толерантности и взаимного уважения организуют в преддверии Международного дня дружбы, который отмечают 30 июля.