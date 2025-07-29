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В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор — фото
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор — фото
Sputnik Узбекистан
В преддверии Международного дня дружбы в Самарканде стартовала серия мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, продвижение идей толерантности и взаимного уважения
2025-07-29T12:40+0500
2025-07-29T12:40+0500
общество
эксклюзив
узбекистан
самарканд
дружба народов
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САМАРКАНД, 29 июля — Sputnik. В областном информационно-библиотечном центре имени А.С. Пушкина состоялась встреча "Взгляд дружбы: толерантность, согласие и сплоченность", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.К диалогу пригласили представителей различных национальностей, общественных деятелей, студентов и гостей города.Речь шла об активной работе по укреплению межэтнических отношений, проводимой в регионе. Участники поделились опытом реализации культурных, образовательных и благотворительных инициатив, направленных на сближение представителей различных наций и народностей.Отдельно отметили роль Дома дружбы, объединяющего 11 национальных культурных центров, действующих в регионе. За три года своей деятельности он стал эффективной платформой для диалога, обмена опытом и совместных проектов.В рамках встречи большое внимание уделили молодежным инициативам. Студенты рассказали, как благодаря программам по международному обмену им удается знакомиться с культурами других стран. Так, студентка Самаркандского международного технологического университета Нозанин Алишерзода, выступая на трех языках, поделилась опытом участия в праздновании китайского Нового года, корейского праздника урожая Чхусок и Рождества вместе с иностранными преподавателями и студентами.Самарканд исторически славится своей многонациональностью. Здесь веками формировалась уникальная культура сосуществования, где традиции разных народностей переплетаются и дополняют друг друга. Это не раз подчеркивали представители национальных диаспор, для которых этот город стал родным домом.В рамках встречи в библиотеке прошла фотовыставка "Счастье народа — в дружбе". На представленных снимках запечатлены сцены из повседневной жизни многонационального Самарканда: праздники, семейные обряды, совместные инициативы.Кроме того, представители национальных культурных центров встретились за круглым столом в Доме дружбы и посетили туристические села региона, где также реализуются проекты, направленные на развитие межкультурного сотрудничества.Мероприятия, направленные на укрепление межнационального согласия, толерантности и взаимного уважения организуют в преддверии Международного дня дружбы, который отмечают 30 июля.
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самарканд встречи вечера дружбы
самарканд встречи вечера дружбы

В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор — фото

12:40 29.07.2025
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
© Sputnik
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В преддверии Международного дня дружбы, который отмечают 30 июля, в Самарканде стартовала серия мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, продвижение идей толерантности и взаимного уважения.
САМАРКАНД, 29 июля — Sputnik. В областном информационно-библиотечном центре имени А.С. Пушкина состоялась встреча "Взгляд дружбы: толерантность, согласие и сплоченность", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
К диалогу пригласили представителей различных национальностей, общественных деятелей, студентов и гостей города.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
Речь шла об активной работе по укреплению межэтнических отношений, проводимой в регионе. Участники поделились опытом реализации культурных, образовательных и благотворительных инициатив, направленных на сближение представителей различных наций и народностей.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
Отдельно отметили роль Дома дружбы, объединяющего 11 национальных культурных центров, действующих в регионе. За три года своей деятельности он стал эффективной платформой для диалога, обмена опытом и совместных проектов.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
В рамках встречи большое внимание уделили молодежным инициативам. Студенты рассказали, как благодаря программам по международному обмену им удается знакомиться с культурами других стран. Так, студентка Самаркандского международного технологического университета Нозанин Алишерзода, выступая на трех языках, поделилась опытом участия в праздновании китайского Нового года, корейского праздника урожая Чхусок и Рождества вместе с иностранными преподавателями и студентами.

"Чтобы узнать, как живут другие народы, сегодня не обязательно уезжать за границу. В прошлом учебном году наш вуз посетили представители порядка 50 наций и народностей. Мы общаемся, учимся и празднуем вместе — и именно в такие моменты чувствуем себя частью глобального мира", — отметила Нозанин.

Самарканд исторически славится своей многонациональностью. Здесь веками формировалась уникальная культура сосуществования, где традиции разных народностей переплетаются и дополняют друг друга. Это не раз подчеркивали представители национальных диаспор, для которых этот город стал родным домом.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
В рамках встречи в библиотеке прошла фотовыставка "Счастье народа — в дружбе". На представленных снимках запечатлены сцены из повседневной жизни многонационального Самарканда: праздники, семейные обряды, совместные инициативы.
© SputnikВ Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
В Самарканде проходят встречи и вечера дружбы представителей различных диаспор
© Sputnik
Кроме того, представители национальных культурных центров встретились за круглым столом в Доме дружбы и посетили туристические села региона, где также реализуются проекты, направленные на развитие межкультурного сотрудничества.
Мероприятия, направленные на укрепление межнационального согласия, толерантности и взаимного уважения организуют в преддверии Международного дня дружбы, который отмечают 30 июля.
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