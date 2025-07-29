https://uz.sputniknews.ru/20250729/uzbekistan-shri-lanka-chay-proyekt-50901593.html

Узбекистан может наладить выпуск продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka"

Узбекистан может наладить выпуск продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka"

Sputnik Узбекистан

Одна из ведущих компаний в чайной индустрии Шри-Ланки намерена провести анализ узбекского рынка чая, изучение потребительского профиля и логистических возможностей.

2025-07-29T16:02+0500

2025-07-29T16:02+0500

2025-07-29T17:55+0500

узбекистан

шри-ланка

сотрудничество

проект

чай

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1d/50903541_0:297:3077:2028_1920x0_80_0_0_99b2b6829f36b840b8e0212efdb826a0.jpg

ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. Узбекистан может наладить выпуск продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka", сообщает ИА "Дунё".Посол Алишер Тухтаев посетил компанию "ESNA Ceylon Teas" в Коломбо и провел переговоры с ее президентом Савиндой Джаянетти.Данная компания на сегодняшний день является одной из ведущих в чайной индустрии Шри-Ланки, выпуская более 50 видов высококачественной элитной чайной продукции.В фокусе внимания также находились вопросы упаковки чая.Глава дипмиссии рассказал благоприятных условиях, созданных для иностранных партнеров в свободных экономических зонах Узбекистана для реализации данной инициативы.Савинда Джаянетти выразил готовность начать предварительную работу по данному проекту, включая анализ узбекского рынка чая, изучение потребительского профиля и логистических возможностей.Основной концепцией сотрудничества станет поставка сухого цейлонского чая в Узбекистан, его упаковка в СЭЗ, производство продукции, адаптированной к местным вкусам, и экспорт на региональные рынки.Достигнутые договоренности касались организации визита президента компании в Узбекистан, презентации проекта, проведении переговоров и ознакомления с предлагаемым помещением.

узбекистан

шри-ланка

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан шри-ланка выпуск продукция