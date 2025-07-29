Узбекистан может наладить выпуск продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka"
16:02 29.07.2025 (обновлено: 17:55 29.07.2025)
© Getty Images / Christian SturzeneggerЧай произведённый на Шри-Ланке
© Getty Images / Christian Sturzenegger
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Одна из ведущих компаний в чайной индустрии Шри-Ланки намерена провести анализ узбекского рынка чая, изучение потребительского профиля и логистических возможностей.
ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. Узбекистан может наладить выпуск продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka", сообщает ИА "Дунё".
Посол Алишер Тухтаев посетил компанию "ESNA Ceylon Teas" в Коломбо и провел переговоры с ее президентом Савиндой Джаянетти.
Данная компания на сегодняшний день является одной из ведущих в чайной индустрии Шри-Ланки, выпуская более 50 видов высококачественной элитной чайной продукции.
"Был подробно обсужден ряд предложений по будущей организации специализированных чайных бутиков, развитию "чайной культуры" как отдельного направления туризма и производству продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka", — говорится в сообщении.
В фокусе внимания также находились вопросы упаковки чая.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🫖Узбекистан заинтересован в поставках чая из Шри-Ланки
🫖Узбекистан заинтересован в поставках чая из Шри-Ланки
© telegram sputnikuzbekistan/
"В ходе встречи были обсуждены вопросы упаковки и дистрибуции чайной продукции под брендом "ESNA" в Узбекистане, а также формирования экспортно-логистической платформы, ориентированной на рынки Центральной Азии и стран СНГ", — говорится в сообщении.
Глава дипмиссии рассказал благоприятных условиях, созданных для иностранных партнеров в свободных экономических зонах Узбекистана для реализации данной инициативы.
Савинда Джаянетти выразил готовность начать предварительную работу по данному проекту, включая анализ узбекского рынка чая, изучение потребительского профиля и логистических возможностей.
Основной концепцией сотрудничества станет поставка сухого цейлонского чая в Узбекистан, его упаковка в СЭЗ, производство продукции, адаптированной к местным вкусам, и экспорт на региональные рынки.
Достигнутые договоренности касались организации визита президента компании в Узбекистан, презентации проекта, проведении переговоров и ознакомления с предлагаемым помещением.