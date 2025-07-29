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https://uz.sputniknews.ru/20250729/uzbekistan-shri-lanka-chay-proyekt-50901593.html
Узбекистан может наладить выпуск продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka"
Узбекистан может наладить выпуск продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka"
Sputnik Узбекистан
Одна из ведущих компаний в чайной индустрии Шри-Ланки намерена провести анализ узбекского рынка чая, изучение потребительского профиля и логистических возможностей.
2025-07-29T16:02+0500
2025-07-29T17:55+0500
узбекистан
шри-ланка
сотрудничество
проект
чай
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ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. Узбекистан может наладить выпуск продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka", сообщает ИА "Дунё".Посол Алишер Тухтаев посетил компанию "ESNA Ceylon Teas" в Коломбо и провел переговоры с ее президентом Савиндой Джаянетти.Данная компания на сегодняшний день является одной из ведущих в чайной индустрии Шри-Ланки, выпуская более 50 видов высококачественной элитной чайной продукции.В фокусе внимания также находились вопросы упаковки чая.Глава дипмиссии рассказал благоприятных условиях, созданных для иностранных партнеров в свободных экономических зонах Узбекистана для реализации данной инициативы.Савинда Джаянетти выразил готовность начать предварительную работу по данному проекту, включая анализ узбекского рынка чая, изучение потребительского профиля и логистических возможностей.Основной концепцией сотрудничества станет поставка сухого цейлонского чая в Узбекистан, его упаковка в СЭЗ, производство продукции, адаптированной к местным вкусам, и экспорт на региональные рынки.Достигнутые договоренности касались организации визита президента компании в Узбекистан, презентации проекта, проведении переговоров и ознакомления с предлагаемым помещением.
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узбекистан шри-ланка выпуск продукция
узбекистан шри-ланка выпуск продукция

Узбекистан может наладить выпуск продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka"

16:02 29.07.2025 (обновлено: 17:55 29.07.2025)
© Getty Images / Christian SturzeneggerЧай произведённый на Шри-Ланке
Чай произведённый на Шри-Ланке - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
© Getty Images / Christian Sturzenegger
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Одна из ведущих компаний в чайной индустрии Шри-Ланки намерена провести анализ узбекского рынка чая, изучение потребительского профиля и логистических возможностей.
ТАШКЕНТ, 29 июля — Sputnik. Узбекистан может наладить выпуск продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka", сообщает ИА "Дунё".
Посол Алишер Тухтаев посетил компанию "ESNA Ceylon Teas" в Коломбо и провел переговоры с ее президентом Савиндой Джаянетти.
Данная компания на сегодняшний день является одной из ведущих в чайной индустрии Шри-Ланки, выпуская более 50 видов высококачественной элитной чайной продукции.
"Был подробно обсужден ряд предложений по будущей организации специализированных чайных бутиков, развитию "чайной культуры" как отдельного направления туризма и производству продукции под брендом "Uzbekistan+Sri Lanka", — говорится в сообщении.
В фокусе внимания также находились вопросы упаковки чая.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🫖Узбекистан заинтересован в поставках чая из Шри-Ланки
🫖Узбекистан заинтересован в поставках чая из Шри-Ланки - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2025
🫖Узбекистан заинтересован в поставках чая из Шри-Ланки
© telegram sputnikuzbekistan
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"В ходе встречи были обсуждены вопросы упаковки и дистрибуции чайной продукции под брендом "ESNA" в Узбекистане, а также формирования экспортно-логистической платформы, ориентированной на рынки Центральной Азии и стран СНГ", — говорится в сообщении.
Глава дипмиссии рассказал благоприятных условиях, созданных для иностранных партнеров в свободных экономических зонах Узбекистана для реализации данной инициативы.
Савинда Джаянетти выразил готовность начать предварительную работу по данному проекту, включая анализ узбекского рынка чая, изучение потребительского профиля и логистических возможностей.
Основной концепцией сотрудничества станет поставка сухого цейлонского чая в Узбекистан, его упаковка в СЭЗ, производство продукции, адаптированной к местным вкусам, и экспорт на региональные рынки.
Достигнутые договоренности касались организации визита президента компании в Узбекистан, презентации проекта, проведении переговоров и ознакомления с предлагаемым помещением.
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