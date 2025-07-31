https://uz.sputniknews.ru/20250731/deti-rossiya-otdyx-lager-anor-tashoblast-50963505.html

Незабываемая смена: гости из России отдохнули в летнем лагере "Анор" Ташобласти

Незабываемая смена: гости из России отдохнули в летнем лагере "Анор" Ташобласти

Sputnik Узбекистан

Для детей из Брянской и Белгородской областей подготовили насыщенную программу

2025-07-31T13:10+0500

2025-07-31T13:10+0500

2025-07-31T13:10+0500

общество

узбекистан

россия

сотрудничество

лагерь

бостанлыкский район

ташкентская область

эксклюзив

белгородская область

федерация профсоюзов

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В летнем оздоровительном лагере "Анор" завершилась смена с участием гостей из России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Дети из Брянской и Белгородской областей провели 13 насыщенных дней в живописном Бостанлыкском районе Ташкентской области. Для ребят подготовили яркую программу: мастер-классы, индийский праздник Холи, дискотеки и традиционные песни у костра.В последний день для ребят устроили прощальный ужин, экскурсию по Ташкенту, а также вручили почетные грамоты и памятные подарки.Многие ребята нашли друзей, их дружба продолжится и после лагеря."Мы обменялись номерами и теперь будем общаться", — уверена еще одна гостья из Белгорода Вера Балабанова.В церемонии закрытия смены приняли участие временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков, представители Федераций профсоюзов двух стран, а также сотрудники Департамента организации отдыха и оздоровления детей Республики Узбекистан.

узбекистан

россия

бостанлыкский район

ташкентская область

белгородская область

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2025

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

дети россия отдых лагерь ташкентская область