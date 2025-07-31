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https://uz.sputniknews.ru/20250731/deti-rossiya-otdyx-lager-anor-tashoblast-50963505.html
Незабываемая смена: гости из России отдохнули в летнем лагере "Анор" Ташобласти
Незабываемая смена: гости из России отдохнули в летнем лагере "Анор" Ташобласти
Sputnik Узбекистан
Для детей из Брянской и Белгородской областей подготовили насыщенную программу
2025-07-31T13:10+0500
2025-07-31T13:10+0500
общество
узбекистан
россия
сотрудничество
лагерь
бостанлыкский район
ташкентская область
эксклюзив
белгородская область
федерация профсоюзов
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В летнем оздоровительном лагере "Анор" завершилась смена с участием гостей из России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Дети из Брянской и Белгородской областей провели 13 насыщенных дней в живописном Бостанлыкском районе Ташкентской области. Для ребят подготовили яркую программу: мастер-классы, индийский праздник Холи, дискотеки и традиционные песни у костра.В последний день для ребят устроили прощальный ужин, экскурсию по Ташкенту, а также вручили почетные грамоты и памятные подарки.Многие ребята нашли друзей, их дружба продолжится и после лагеря."Мы обменялись номерами и теперь будем общаться", — уверена еще одна гостья из Белгорода Вера Балабанова.В церемонии закрытия смены приняли участие временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков, представители Федераций профсоюзов двух стран, а также сотрудники Департамента организации отдыха и оздоровления детей Республики Узбекистан.
узбекистан
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Элина Бекназарова
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дети россия отдых лагерь ташкентская область
дети россия отдых лагерь ташкентская область

Незабываемая смена: гости из России отдохнули в летнем лагере "Анор" Ташобласти

13:10 31.07.2025
© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
В летнем оздоровительном лагере Анор закрылась смена с участием гостей из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
© Sputnik
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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Эксклюзив
Для детей из Брянской и Белгородской областей подготовили насыщенную программу.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В летнем оздоровительном лагере "Анор" завершилась смена с участием гостей из России, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Дети из Брянской и Белгородской областей провели 13 насыщенных дней в живописном Бостанлыкском районе Ташкентской области. Для ребят подготовили яркую программу: мастер-классы, индийский праздник Холи, дискотеки и традиционные песни у костра.
"Каждая страна по-своему уникальна, везде свои традиции, своя еда. Здесь необычная погода — все просто замечательно. Это как бесконечный праздник и бесконечное лето. Мне тут очень понравилось", — поделился впечатлениями участник смены из Белгорода Сергей Быхун.
© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
В летнем оздоровительном лагере Анор закрылась смена с участием гостей из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
В летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
© Sputnik
В последний день для ребят устроили прощальный ужин, экскурсию по Ташкенту, а также вручили почетные грамоты и памятные подарки.
© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
В летнем оздоровительном лагере Анор закрылась смена с участием гостей из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
В летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
© Sputnik

"Спасибо большое Узбекистану за теплый и радушный прием. В последний день нам показали видеоролики о нашем отдыхе в лагере — я очень растрогалась", — рассказала белгородчанка Милана Жуненко.

Многие ребята нашли друзей, их дружба продолжится и после лагеря.
"Мы обменялись номерами и теперь будем общаться", — уверена еще одна гостья из Белгорода Вера Балабанова.
© SputnikВ летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
В летнем оздоровительном лагере Анор закрылась смена с участием гостей из России - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
В летнем оздоровительном лагере "Анор" закрылась смена с участием гостей из России
© Sputnik
В церемонии закрытия смены приняли участие временный поверенный в делах России в Узбекистане Андрей Ланчиков, представители Федераций профсоюзов двух стран, а также сотрудники Департамента организации отдыха и оздоровления детей Республики Узбекистан.
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