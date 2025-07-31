Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250731/fotovystavka-uzbekistan-glazami-molodyx-fotografov-50950486.html
Чем удивляет фотовыставка "Узбекистан глазами молодых фотографов"
Чем удивляет фотовыставка "Узбекистан глазами молодых фотографов"
Sputnik Узбекистан
Экспозиция в Ташкентском доме фотографии развернута в рамках государственной программы поддержки молодежи и развития креативных индустрий в Узбекистане
2025-07-31T18:30+0500
2025-07-31T18:30+0500
выставка
искусство
фотограф
фото
фотолента
фотовыставка
культура
ташкент
молодежь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1f/50968882_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_79c6b454a34b1be4a1b914ebd17f16a6.jpg
В Ташкентском Доме фотографии проходит фотовыставка "Узбекистан глазами молодых фотографов".Проект объединил работы девяти авторов в возрасте от 21 до 38 лет, каждый из которых по-своему передает дух страны через жанры репортажа, портрета, пейзажа и другие.Экспозиция охватывает широкий спектр тем: от городской повседневности до природы и личных историй. Среди участников — как уже состоявшиеся фотографы, чьи работы представлены на международных выставках, так и начинающие.Особое внимание посетителей привлекают работы двух фотохудожниц с нарушениями слуха: Гульнозы Адхам и Марии Малиновской. Их творчество стало символом инклюзивности проекта, доказывая, что физические ограничения не мешают профессиональному росту и самовыражению в искусстве.Выставка проходит в рамках государственной программы поддержки молодежи и развития креативных индустрий в Узбекистане. Такие проекты открывают новые горизонты для молодых талантов, способствуя их интеграции в профессиональное сообщество.Фотовыставка до конца недели открыта для всех, кто интересуется современной фотографией, визуальным искусством и молодежной культурой.Участники: Абдуманнон Маматов, Азимжон Ташпулатов, Андрей Ли, Вячеслав Примак, Гульноза Адхам, Марварида Исроил, Мария Малиновская, Рустам Маннанов, Собир Мухаммад.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1f/50968882_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_48a9e32acd94daad528c38fc081ede57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фотовыставка узбекистан молодежь фотографы
фотовыставка узбекистан молодежь фотографы

Чем удивляет фотовыставка "Узбекистан глазами молодых фотографов"

18:30 31.07.2025
Подписаться
Эксклюзив
Экспозиция в Ташкентском доме фотографии развернута в рамках государственной программы поддержки молодежи и развития креативных индустрий в Узбекистане.
В Ташкентском Доме фотографии проходит фотовыставка "Узбекистан глазами молодых фотографов".
Проект объединил работы девяти авторов в возрасте от 21 до 38 лет, каждый из которых по-своему передает дух страны через жанры репортажа, портрета, пейзажа и другие.
Экспозиция охватывает широкий спектр тем: от городской повседневности до природы и личных историй. Среди участников — как уже состоявшиеся фотографы, чьи работы представлены на международных выставках, так и начинающие.
Особое внимание посетителей привлекают работы двух фотохудожниц с нарушениями слуха: Гульнозы Адхам и Марии Малиновской. Их творчество стало символом инклюзивности проекта, доказывая, что физические ограничения не мешают профессиональному росту и самовыражению в искусстве.
Выставка проходит в рамках государственной программы поддержки молодежи и развития креативных индустрий в Узбекистане. Такие проекты открывают новые горизонты для молодых талантов, способствуя их интеграции в профессиональное сообщество.
Фотовыставка до конца недели открыта для всех, кто интересуется современной фотографией, визуальным искусством и молодежной культурой.
Участники: Абдуманнон Маматов, Азимжон Ташпулатов, Андрей Ли, Вячеслав Примак, Гульноза Адхам, Марварида Исроил, Мария Малиновская, Рустам Маннанов, Собир Мухаммад.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотовыставка Узбекистан глазами молодых фотографов - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0