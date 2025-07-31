Чем удивляет фотовыставка "Узбекистан глазами молодых фотографов"
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Эксклюзив
Экспозиция в Ташкентском доме фотографии развернута в рамках государственной программы поддержки молодежи и развития креативных индустрий в Узбекистане.
В Ташкентском Доме фотографии проходит фотовыставка "Узбекистан глазами молодых фотографов".
Проект объединил работы девяти авторов в возрасте от 21 до 38 лет, каждый из которых по-своему передает дух страны через жанры репортажа, портрета, пейзажа и другие.
Экспозиция охватывает широкий спектр тем: от городской повседневности до природы и личных историй. Среди участников — как уже состоявшиеся фотографы, чьи работы представлены на международных выставках, так и начинающие.
Особое внимание посетителей привлекают работы двух фотохудожниц с нарушениями слуха: Гульнозы Адхам и Марии Малиновской. Их творчество стало символом инклюзивности проекта, доказывая, что физические ограничения не мешают профессиональному росту и самовыражению в искусстве.
Выставка проходит в рамках государственной программы поддержки молодежи и развития креативных индустрий в Узбекистане. Такие проекты открывают новые горизонты для молодых талантов, способствуя их интеграции в профессиональное сообщество.
Фотовыставка до конца недели открыта для всех, кто интересуется современной фотографией, визуальным искусством и молодежной культурой.
Участники: Абдуманнон Маматов, Азимжон Ташпулатов, Андрей Ли, Вячеслав Примак, Гульноза Адхам, Марварида Исроил, Мария Малиновская, Рустам Маннанов, Собир Мухаммад.
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