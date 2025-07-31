https://uz.sputniknews.ru/20250731/kto-predstavit-uzbekistan-na-intervidenii-50975809.html

Кто представит Узбекистан на "Интервидении": история Шохруха Ганиева

Кто представит Узбекистан на "Интервидении": история Шохруха Ганиева

Sputnik Узбекистан

Это не первый крупный проект артиста: в 2024 году он стал победителем международного проекта "Голос" в Узбекистане

2025-07-31T19:00+0500

2025-07-31T19:00+0500

2025-07-31T19:00+0500

видео

эксклюзив

ташкент

узбекистан

проект

интервью

певец

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Шохрух Ганиев — певец из Ташкента, который представит Узбекистан на музыкальном конкурсе "Интервидение-2025". Это не первый крупный проект артиста: в 2024 году он стал победителем международного проекта "Голос" в Узбекистане.Тогда заявку на участие подали близкие артиста без его ведома, таким же неожиданным сюрпризом стало для Ганиева приглашение на "Интервидение".В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан Ганиев рассказал, как прошел путь от простого парня, поющего на свадьбах, до большой сцены, как проходит подготовка к конкурсу, и кто станет его наставником.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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узбекистан интервидение шохрух ганиев