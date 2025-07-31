https://uz.sputniknews.ru/20250731/kto-predstavit-uzbekistan-na-intervidenii-50975809.html
Кто представит Узбекистан на "Интервидении": история Шохруха Ганиева
Кто представит Узбекистан на "Интервидении": история Шохруха Ганиева
Sputnik Узбекистан
Это не первый крупный проект артиста: в 2024 году он стал победителем международного проекта "Голос" в Узбекистане
2025-07-31T19:00+0500
2025-07-31T19:00+0500
2025-07-31T19:00+0500
видео
эксклюзив
ташкент
узбекистан
проект
интервью
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Шохрух Ганиев — певец из Ташкента, который представит Узбекистан на музыкальном конкурсе "Интервидение-2025". Это не первый крупный проект артиста: в 2024 году он стал победителем международного проекта "Голос" в Узбекистане.Тогда заявку на участие подали близкие артиста без его ведома, таким же неожиданным сюрпризом стало для Ганиева приглашение на "Интервидение".В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан Ганиев рассказал, как прошел путь от простого парня, поющего на свадьбах, до большой сцены, как проходит подготовка к конкурсу, и кто станет его наставником.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан интервидение шохрух ганиев
узбекистан интервидение шохрух ганиев
Кто представит Узбекистан на "Интервидении": история Шохруха Ганиева
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Это не первый крупный проект артиста: в 2024 году он стал победителем международного проекта "Голос" в Узбекистане.
Шохрух Ганиев — певец из Ташкента, который представит Узбекистан на музыкальном конкурсе "Интервидение-2025". Это не первый крупный проект артиста: в 2024 году он стал победителем международного проекта "Голос" в Узбекистане.
Тогда заявку на участие подали близкие артиста без его ведома, таким же неожиданным сюрпризом стало для Ганиева приглашение на "Интервидение".
"Я очень рад, что прошел. До сих пор не могу поверить. Даже спать нормально не получается — от любого шороха просыпаюсь. Все из-за большой ответственности", — поделился он.
В эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан
Ганиев рассказал, как прошел путь от простого парня, поющего на свадьбах, до большой сцены, как проходит подготовка к конкурсу, и кто станет его наставником.