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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Ильхом Нематов о присвоении городам Узбекистана звания "Город трудовой славы" — видео
Ильхом Нематов о присвоении городам Узбекистана звания "Город трудовой славы" — видео
Sputnik Узбекистан
Замгенсека СНГ: В Узбекистане под руководством президента проводится ответственная, продуманная и последовательная политика, направленная на бережное отношение к исторической памяти
2025-07-31T17:35+0500
2025-07-31T17:35+0500
эксклюзив
видео
пресс-центр
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узбекистан
ташкент
москва
победа
пресс-центр
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Ташкент — Москва на тему: "Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана".В ходе мероприятия выступил заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов.По его словам, сегодня в Узбекистане под руководством президента страны проводится ответственная, продуманная и последовательная политика, направленная на бережное отношение к исторической памяти, заботу о ветеранах Второй мировой войны, а также на сохранение межнациональной и межконфессиональной толерантности и стабильности.Он подчеркнул, что по инициативе президента в столице республики в короткие сроки построили и в 2020 году торжественно открыли мемориальный комплекс "Парк Победы".Полное выступление — в видео Sputnik Узбекистан.
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ильхом нематов снг города узбекистан звание
ильхом нематов снг города узбекистан звание

Ильхом Нематов о присвоении городам Узбекистана звания "Город трудовой славы" — видео

17:35 31.07.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
Замгенсека СНГ: В Узбекистане под руководством президента проводится ответственная, продуманная и последовательная политика, направленная на бережное отношение к исторической памяти.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Ташкент — Москва на тему: "Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана".
В ходе мероприятия выступил заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов.
По его словам, сегодня в Узбекистане под руководством президента страны проводится ответственная, продуманная и последовательная политика, направленная на бережное отношение к исторической памяти, заботу о ветеранах Второй мировой войны, а также на сохранение межнациональной и межконфессиональной толерантности и стабильности.
Он подчеркнул, что по инициативе президента в столице республики в короткие сроки построили и в 2020 году торжественно открыли мемориальный комплекс "Парк Победы".
"Такого Парка, который рассказывает от начала до конца историю Второй мировой войны 1941-1945 годов нет ни в одной стране СНГ. Сегодня Парк победы ежедневно посещают граждане, ученики школ, воспитанники детских садов, делегации и главы различных стран во время их визитов в Узбекистан", — отметил Нематов.
Полное выступление — в видео Sputnik Узбекистан.
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