https://uz.sputniknews.ru/20250731/nematov-goroda-uzbekistan-zvaniye-trudovaya-slava-50974600.html

Ильхом Нематов о присвоении городам Узбекистана звания "Город трудовой славы" — видео

Ильхом Нематов о присвоении городам Узбекистана звания "Город трудовой славы" — видео

Sputnik Узбекистан

Замгенсека СНГ: В Узбекистане под руководством президента проводится ответственная, продуманная и последовательная политика, направленная на бережное отношение к исторической памяти

2025-07-31T17:35+0500

2025-07-31T17:35+0500

2025-07-31T17:35+0500

эксклюзив

видео

пресс-центр

sputnik

узбекистан

ташкент

москва

победа

пресс-центр

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Ташкент — Москва на тему: "Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана".В ходе мероприятия выступил заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов.По его словам, сегодня в Узбекистане под руководством президента страны проводится ответственная, продуманная и последовательная политика, направленная на бережное отношение к исторической памяти, заботу о ветеранах Второй мировой войны, а также на сохранение межнациональной и межконфессиональной толерантности и стабильности.Он подчеркнул, что по инициативе президента в столице республики в короткие сроки построили и в 2020 году торжественно открыли мемориальный комплекс "Парк Победы".Полное выступление — в видео Sputnik Узбекистан.

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