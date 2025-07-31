https://uz.sputniknews.ru/20250731/ossiyskaya-armiya-osvobodila-chasov-yar-v-dnr-50954229.html
СВО: российская армия освободила Часов Яр в ДНР
СВО: российская армия освободила Часов Яр в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений "Южной" группировки войск
2025-07-31T11:30+0500
2025-07-31T11:30+0500
2025-07-31T11:30+0500
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Российские войска освободили Часов Яр в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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сво днр
СВО: российская армия освободила Часов Яр в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik
. Российские войска освободили Часов Яр в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.