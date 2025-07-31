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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250731/ossiyskaya-armiya-osvobodila-chasov-yar-v-dnr-50954229.html
СВО: российская армия освободила Часов Яр в ДНР
СВО: российская армия освободила Часов Яр в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений "Южной" группировки войск
2025-07-31T11:30+0500
2025-07-31T11:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Российские войска освободили Часов Яр в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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СВО: российская армия освободила Часов Яр в ДНР

11:30 31.07.2025
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Российские войска освободили Часов Яр в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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