https://uz.sputniknews.ru/20250731/prava-oppozitsii-parlamentye-mirziyoyev-zakon-50972992.html
Расширение прав оппозиции в парламенте: президент Узбекистана подписал закон
Расширение прав оппозиции в парламенте: президент Узбекистана подписал закон
Sputnik Узбекистан
В ноябре 2024-го, на заседании Закпалаты нового созыва, глава республики предложил депутатам возродить парламентскую оппозицию
2025-07-31T16:40+0500
2025-07-31T16:40+0500
2025-07-31T16:40+0500
узбекистан
парламент
законодательная палата олий мажлиса
оппозиция
права
шавкат мирзиёев
новый закон
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, который вносит изменения в законодательство, предусматривающие дополнительные права оппозиции в нижней палате парламента. Об этом сообщает Минюст.В соответствии с ними, фракции политической партии, объявившей себя парламентской оппозицией, предоставляются следующие права:Напомним, что в ноябре 2024-го Шавкат Мирзиёев выступил на первом заседании Законодательной палаты нового созыва и предложил депутатам возродить парламентскую оппозицию.Спустя полгода фракции Либерально-демократической партии Узбекистана и Демократической партии "Миллий тикланиш" объединились в "Прогрессивный блок", включивший 93 депутата и ставший ведущей политической силой парламента.В том же месяце фракция Народно-демократической партии объявила себя парламентской оппозицией, объяснив это тем, что не может согласиться с приоритетами "Прогрессивного блока", а также с некоторыми направлениями программы и деятельности правительства.
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оппозиция парламент права президент узбекистана закон
оппозиция парламент права президент узбекистана закон
Расширение прав оппозиции в парламенте: президент Узбекистана подписал закон
В ноябре 2024-го, на заседании Закпалаты нового созыва, глава республики предложил депутатам возродить парламентскую оппозицию.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, который вносит изменения в законодательство, предусматривающие дополнительные права оппозиции в нижней палате парламента. Об этом сообщает
Минюст.
В соответствии с ними, фракции политической партии, объявившей себя парламентской оппозицией, предоставляются следующие права:
ее представителям гарантируют занятие должностей одного председателя комитета и двух зампредседателя комитета Законодательной палаты;
вносить альтернативную версию законопроекта или его составной части по тому же вопросу до рассмотрения законопроекта во втором чтении;
ежеквартально вносить вопросы в рамках правительственного часа и парламентского запроса.
Напомним, что в ноябре 2024-го Шавкат Мирзиёев выступил на первом заседании Законодательной палаты нового созыва и предложил депутатам возродить парламентскую оппозицию.
Спустя полгода фракции Либерально-демократической партии Узбекистана и Демократической партии "Миллий тикланиш" объединились в "Прогрессивный блок", включивший 93 депутата и ставший ведущей политической силой парламента.
В том же месяце фракция Народно-демократической партии объявила себя парламентской оппозицией, объяснив это тем, что не может согласиться с приоритетами "Прогрессивного блока", а также с некоторыми направлениями программы и деятельности правительства.