https://uz.sputniknews.ru/20250731/prava-oppozitsii-parlamentye-mirziyoyev-zakon-50972992.html

Расширение прав оппозиции в парламенте: президент Узбекистана подписал закон

Расширение прав оппозиции в парламенте: президент Узбекистана подписал закон

Sputnik Узбекистан

В ноябре 2024-го, на заседании Закпалаты нового созыва, глава республики предложил депутатам возродить парламентскую оппозицию

2025-07-31T16:40+0500

2025-07-31T16:40+0500

2025-07-31T16:40+0500

узбекистан

парламент

законодательная палата олий мажлиса

оппозиция

права

шавкат мирзиёев

новый закон

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, который вносит изменения в законодательство, предусматривающие дополнительные права оппозиции в нижней палате парламента. Об этом сообщает Минюст.В соответствии с ними, фракции политической партии, объявившей себя парламентской оппозицией, предоставляются следующие права:Напомним, что в ноябре 2024-го Шавкат Мирзиёев выступил на первом заседании Законодательной палаты нового созыва и предложил депутатам возродить парламентскую оппозицию.Спустя полгода фракции Либерально-демократической партии Узбекистана и Демократической партии "Миллий тикланиш" объединились в "Прогрессивный блок", включивший 93 депутата и ставший ведущей политической силой парламента.В том же месяце фракция Народно-демократической партии объявила себя парламентской оппозицией, объяснив это тем, что не может согласиться с приоритетами "Прогрессивного блока", а также с некоторыми направлениями программы и деятельности правительства.

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