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Рынок недвижимости Узбекистана продолжает уверенный рост — инфографика

Рынок недвижимости Узбекистана продолжает уверенный рост — инфографика

Sputnik Узбекистан

Центр экономических исследований и реформ опубликовал данные за первое полугодие

2025-07-31T18:00+0500

2025-07-31T18:00+0500

2025-07-31T18:00+0500

инфографика

узбекистан

ташкент

жилье

недвижимость

стоимость

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Рынок недвижимости Узбекистана сохраняет стабильную положительную динамику. По данным Центра экономических исследований и реформ, в первом полугодии 2025 года объем продаж вырос на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 136,5 тыс. единиц жилья.В июне зарегистрировано более 21 тыс. сделок купли-продажи — это на 3,7% больше, чем годом ранее.Наибольший рост активности показали Джизакская (+29,9%), Навоийская (+18,3%) и Сурхандарьинская (+17,7%) области. Незначительное снижение числа сделок наблюдалось в Ташкентской области (–2,6%).Средняя стоимость жилья на вторичном рынке в июне выросла на 0,3% к маю и на 1,8% — в годовом выражении. В Джизакской, Сурхандарьинской, Хорезмской и Наманганской областях, а также в Каракалпакстане зафиксирован устойчивый рост спроса.В Ташкенте цены на вторичное жилье снизились. Заметнее всего — на 6,9-7,6% — стоимость жилья упала в Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском и Чиланзарском районах. Цены на первичку в столице также снизились, но не столь значительно: в пределах 1,6–9,7% по районам.Сколько в Узбекистане стоит квадратный метр квартиры на вторичном рынке — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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