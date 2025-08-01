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Глобальный мир и сотрудничество: Танзила Нарбаева представила ряд инициатив в Женеве
Глобальный мир и сотрудничество: Танзила Нарбаева представила ряд инициатив в Женеве
Sputnik Узбекистан
Делегация Узбекистана приняла участие в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.
2025-08-01T12:36+0500
2025-08-01T13:02+0500
танзила нарбаева
сенат олий мажлиса узбекистана
оон
парламент
инициатива
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов, проходящей в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.Участники конференции обсудили роль межпарламентской дипломатии в условиях современных глобальных угроз, социальной нестабильности, вооруженных конфликтов и изменения климата.Речь также шла об укрепления международного сотрудничества, обеспечения мира, продвижения принципов справедливого управления и обеспечения активного участия национальных парламентов в повышении благосостояния населения.В своем выступлении Нарбаева остановилась на проводимых демократических реформах, развитии парламентской дипломатии, а также усилиях по укреплению регионального и международного сотрудничества.В ходе конференции председатель Сената выдвинула ряд инициатив. В частности, она подчеркнула необходимость усиления роли парламентов в разрешении конфликтов политическим и дипломатическим путями, широкой поддержки мирных инициатив на основе норм международного права и Устава ООН.В рамках поддержки молодых парламентариев Нарбаева предложила провести в 2026 году совместно с Межпарламентским союзом 12-ю Глобальную конференцию молодых парламентариев.Также отмечалось, что в сентябре 2025 года в Узбекистане планируется проведение Международной конференции по сокращению бедности. К участию в мероприятии привлекут представителей зарубежных парламентов, негосударственных организаций и экспертов.
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делегация узбекистан всемирная конференция спикеров парламентов женева нарбаева сенат
делегация узбекистан всемирная конференция спикеров парламентов женева нарбаева сенат

Глобальный мир и сотрудничество: Танзила Нарбаева представила ряд инициатив в Женеве

12:36 01.08.2025 (обновлено: 13:02 01.08.2025)
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
Делегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2025
© Сенат Олий Мажлиса
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Делегация Узбекистана приняла участие в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в 6-й Всемирной конференции спикеров парламентов, проходящей в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
Участники конференции обсудили роль межпарламентской дипломатии в условиях современных глобальных угроз, социальной нестабильности, вооруженных конфликтов и изменения климата.
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
Делегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2025
Делегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
© Сенат Олий Мажлиса
Речь также шла об укрепления международного сотрудничества, обеспечения мира, продвижения принципов справедливого управления и обеспечения активного участия национальных парламентов в повышении благосостояния населения.
В своем выступлении Нарбаева остановилась на проводимых демократических реформах, развитии парламентской дипломатии, а также усилиях по укреплению регионального и международного сотрудничества.
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
Делегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2025
Делегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
© Сенат Олий Мажлиса
В ходе конференции председатель Сената выдвинула ряд инициатив. В частности, она подчеркнула необходимость усиления роли парламентов в разрешении конфликтов политическим и дипломатическим путями, широкой поддержки мирных инициатив на основе норм международного права и Устава ООН.
В рамках поддержки молодых парламентариев Нарбаева предложила провести в 2026 году совместно с Межпарламентским союзом 12-ю Глобальную конференцию молодых парламентариев.
© Сенат Олий МажлисаДелегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
Делегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2025
Делегация Узбекистана в Женеве выдвинула инициативы по вопросам глобального мира и сотрудничества
© Сенат Олий Мажлиса
Также отмечалось, что в сентябре 2025 года в Узбекистане планируется проведение Международной конференции по сокращению бедности. К участию в мероприятии привлекут представителей зарубежных парламентов, негосударственных организаций и экспертов.
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