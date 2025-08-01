https://uz.sputniknews.ru/20250801/indeks-plova-stoimost-glavnogo-natsionalnogo-blyuda-uzbekistan-50996495.html
Индекс плова: стоимость главного национального блюда в разных регионах Узбекистана
Индекс плова: стоимость главного национального блюда в разных регионах Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.
2025-08-01T18:36+0500
2025-08-01T18:36+0500
2025-08-01T18:36+0500
инфографика
плов
узбекская кухня
национальные блюда
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/01/50991181_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a61cceaea90a1771a97a8673e4a3c413.png
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составляет от более 98,7 тыс. сумов до свыше 117,6 тыс. сумов.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Самый дорогой плов по итогам июля — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане.Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/01/50991181_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0db79272ad68c957457d40d0aa0d838a.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
плов инфографика цена блюдо стаатистика
плов инфографика цена блюдо стаатистика
Индекс плова: стоимость главного национального блюда в разных регионах Узбекистана
Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.
Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составляет от более 98,7 тыс. сумов до свыше 117,6 тыс. сумов.
Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.
Самый дорогой плов по итогам июля — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане.
Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан
.