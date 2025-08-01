https://uz.sputniknews.ru/20250801/indeks-plova-stoimost-glavnogo-natsionalnogo-blyuda-uzbekistan-50996495.html

Индекс плова: стоимость главного национального блюда в разных регионах Узбекистана

Индекс плова: стоимость главного национального блюда в разных регионах Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Впервые Национальный комитет по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.

2025-08-01T18:36+0500

2025-08-01T18:36+0500

2025-08-01T18:36+0500

инфографика

плов

узбекская кухня

национальные блюда

статистика

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Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составляет от более 98,7 тыс. сумов до свыше 117,6 тыс. сумов.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Самый дорогой плов по итогам июля — в Ташкенте, наиболее бюджетный — в Каракалпакстане.Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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2025

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