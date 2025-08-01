https://uz.sputniknews.ru/20250801/iyulskaya-inflyatsiya-v-uzbekistane--infografika-50993284.html

Июльская инфляция в Узбекистане — инфографика

Июльская инфляция в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

В июле цены на продовольственные товары снизились в среднем на 1%, на непродовольственные товары выросли на 0,2 %, а платные услуги населению подорожали на 0,9 %.

2025-08-01T16:15+0500

2025-08-01T16:15+0500

2025-08-01T16:15+0500

инфографика

товары

узбекистан

инфляция

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По данным Национального комитета по статистике, в июле 2025 года цены на товары и услуги в потребительском секторе снизились в среднем на 0,2 %. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в годовом выражении составил 108,9 %, что на 1,6 процентного пункта ниже по сравнению с тем же месяцем прошлого года (в июле 2024 года — 110,5 %). В июле цены на продовольственные товары снизились в среднем на 1%, на непродовольственные товары выросли на 0,2 %, а платные услуги населению подорожали на 0,9 %. Для расчетов было зафиксировано около 170 тысяч цен в более чем 10 тысячах торговых и сервисных точек. Мониторинг охватил цены на 420 видов продовольственных и непродовольственных товаров, а также на 90 видов услуг.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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