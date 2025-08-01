https://uz.sputniknews.ru/20250801/laziz-kudratov-vstretilsya-s-katarskimi-investorami-dogovorennosti-50989359.html

Лазиз Кудратов встретился с катарскими инвесторами — о чем договорились

Лазиз Кудратов встретился с катарскими инвесторами — о чем договорились

Sputnik Узбекистан

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде ключевых отраслей экономики. Катарским инвесторам представили информацию об инвестиционном климате Узбекистана и перспективные проектные предложения для дальнейшей совместной работы.

2025-08-01T14:52+0500

2025-08-01T14:52+0500

2025-08-01T15:52+0500

лазиз кудратов

катар

узбекистан

инвестиции

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречи с представителями крупных инвестиционных компаний Катара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Первая встреча состоялась с руководителем компании Tamam International Мурадом Али. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в приоритетных направлениях и возможности реализации крупных инвестиционных проектов. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства и дальнейшему углублению сотрудничества.По предложению Кудратова принято решение создать рабочую группу с участием представителей компании и профильных ведомств страны, для продвижения совместных инициатив.Также Лазиз Кудратов провел переговоры с исполнительным председателем катарской компании Protocol Capital Group Ахмадом Абдуллой Аль-Джуфайри. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде ключевых отраслей экономики. Катарским инвесторам представили информацию об инвестиционном климате Узбекистана и перспективные проектные предложения для дальнейшей совместной работы. Он выразил готовность к дальнейшему изучению возможностей и выработке предложений, способствующих устойчивому росту, развитию цифровизации и инфраструктуры, добавили в ведомстве.

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