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Лазиз Кудратов встретился с катарскими инвесторами — о чем договорились
Лазиз Кудратов встретился с катарскими инвесторами — о чем договорились
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде ключевых отраслей экономики. Катарским инвесторам представили информацию об инвестиционном климате Узбекистана и перспективные проектные предложения для дальнейшей совместной работы.
2025-08-01T14:52+0500
2025-08-01T14:52+0500
2025-08-01T15:52+0500
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экономика
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречи с представителями крупных инвестиционных компаний Катара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Первая встреча состоялась с руководителем компании Tamam International Мурадом Али. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в приоритетных направлениях и возможности реализации крупных инвестиционных проектов. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства и дальнейшему углублению сотрудничества.По предложению Кудратова принято решение создать рабочую группу с участием представителей компании и профильных ведомств страны, для продвижения совместных инициатив.Также Лазиз Кудратов провел переговоры с исполнительным председателем катарской компании Protocol Capital Group Ахмадом Абдуллой Аль-Джуфайри. В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде ключевых отраслей экономики. Катарским инвесторам представили информацию об инвестиционном климате Узбекистана и перспективные проектные предложения для дальнейшей совместной работы. Он выразил готовность к дальнейшему изучению возможностей и выработке предложений, способствующих устойчивому росту, развитию цифровизации и инфраструктуры, добавили в ведомстве.
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кудратов мипт инвесторы катар узбекистан инвестиции экономика
кудратов мипт инвесторы катар узбекистан инвестиции экономика
Лазиз Кудратов встретился с катарскими инвесторами — о чем договорились
14:52 01.08.2025 (обновлено: 15:52 01.08.2025)
Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде ключевых отраслей экономики. Катарским инвесторам представили информацию об инвестиционном климате Узбекистана и перспективные проектные предложения для дальнейшей совместной работы.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречи с представителями крупных инвестиционных компаний Катара. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Первая встреча состоялась с руководителем компании Tamam International Мурадом Али.
Tamam International – одна из ведущих инвестиционных компаний Катара с обширным международным опытом реализации проектов в различных сферах, включая энергетику, транспорт и логистику, туризм и здравоохранение. Компания заинтересована в укреплении своего присутствия в регионе Центральной Азии.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в приоритетных направлениях и возможности реализации крупных инвестиционных проектов.
"Высказаны конкретные предложения по развитию системы производства и распределения электроэнергии, модернизации логистической инфраструктуры, созданию туристических объектов и современных медицинских учреждений", – отметили в МИПТ.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность к укреплению взаимовыгодного партнерства и дальнейшему углублению сотрудничества.
По предложению Кудратова принято решение создать рабочую группу с участием представителей компании и профильных ведомств страны, для продвижения совместных инициатив.
Также Лазиз Кудратов провел переговоры с исполнительным председателем катарской компании Protocol Capital Group Ахмадом Абдуллой Аль-Джуфайри.
Protocol Capital Group — крупная инвестиционная компания Катара с активами свыше $4 млрд. Занимается финансированием проектов в сфере недвижимости, нефтегазовой отрасли, систем хранения воды и воздушного охлаждения, производства строительных материалов и стали, а также в фармацевтической промышленности. Компания реализовала более тысячи проектов в более чем 34 странах мира.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде ключевых отраслей экономики. Катарским инвесторам представили информацию об инвестиционном климате Узбекистана и перспективные проектные предложения для дальнейшей совместной работы.
"Ахмад Аль-Джуфайри, оценив значительный потенциал для партнерства, выразил интерес к инвестированию в проекты в сферах энергетики, жилищного строительства, транспорта, логистики и IT-секторе", – говорится в сообщении.
Он выразил готовность к дальнейшему изучению возможностей и выработке предложений, способствующих устойчивому росту, развитию цифровизации и инфраструктуры, добавили в ведомстве.