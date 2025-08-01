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https://uz.sputniknews.ru/20250801/uzbekistan-ispolzovanie-kosmicheskix-dannyx-selskoe-xozyaystvo-50976712.html
Умные счетчики и онлайн-мониторинг – в Узбекистане цифровизируют все этапы водопользования
Умные счетчики и онлайн-мониторинг – в Узбекистане цифровизируют все этапы водопользования
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу полностью пересмотреть нормы полива и систему гидромодульного районирования с привлечением научных институтов в системе сельского и водного хозяйства.
2025-08-01T09:45+0500
2025-08-01T10:01+0500
шавкат мирзиёев
цифровизация
водоснабжение
вода
сельское хозяйство
совещание
водохранилище
счетчики
климат
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. На сегодняшний день в Узбекистане отсутствует точный учет потребляемой фермерскими хозяйствами воды, используемые при орошении нормы водопотребления устарели, а вместимость многих водохранилищ снизилась. В связи с этим президент Шавкат Мирзиёев поручил цифровизировать все этапы водопользования и внедрить поконтурный учет воды, сообщает пресс-служба главы государства.Президент провел совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.Совещание стало логическим продолжением прошедшего ранее видеоселекторного совещания, где рассмотрены вопросы увеличения производства плодоовощной и продовольственной продукции. Тогда глава государства подчеркнул необходимость рационального использования земли и повышения эффективности в аграрной сфере.Было отмечено, что с помощью агентства "Узбеккосмос" становится возможным объективно выявлять реальное состояние дел и существующие проблемы в сельском и водном хозяйстве. Президент поручил внедрить систему дистанционного мониторинга целевого использования кредитов, выделяемых государством на выращивание сельхозкультур.В условиях климатических изменений и растущего дефицита воды внедряются новые засухоустойчивые сорта и агротехнологии. Однако используемые при орошении нормы водопотребления устарели и не соответствуют требованиям времени. Также устарел метод гидромодульного районирования, из-за чего более 3 тысяч фермеров, расположенных в нижнем течении каналов, остаются без воды.Глава государства поставил задачу полностью пересмотреть нормы полива и систему гидромодульного районирования с привлечением научных институтов в системе сельского и водного хозяйства.Он подчеркнул, что по-прежнему отсутствует точный учет потребляемой фермерскими хозяйствами воды. В связи с этим поручено цифровизировать все этапы водопользования и внедрить поконтурный учет воды.До недавнего времени вместимость водохранилищ рассчитывалась исходя из проектных данных. В течение двух лет впервые проведен батиметрический анализ 60 крупных водохранилищ. Установлено, что в результате заиливания вместимость некоторых водохранилищ снизилась.В связи с этим президент поручил установить на всех водохранилищах "умные" счетчики, наладить онлайн-мониторинг объемов воды и принять меры по снижению заиливания.
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нормы полива сельское водное хозяйство мирзиёев совещание цифровизация узбеккосмос
нормы полива сельское водное хозяйство мирзиёев совещание цифровизация узбеккосмос

Умные счетчики и онлайн-мониторинг – в Узбекистане цифровизируют все этапы водопользования

09:45 01.08.2025 (обновлено: 10:01 01.08.2025)
© Getty Images / xu wuЦифровое сельское хозяйство
Цифровое сельское хозяйство - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2025
© Getty Images / xu wu
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Президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу полностью пересмотреть нормы полива и систему гидромодульного районирования с привлечением научных институтов в системе сельского и водного хозяйства.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. На сегодняшний день в Узбекистане отсутствует точный учет потребляемой фермерскими хозяйствами воды, используемые при орошении нормы водопотребления устарели, а вместимость многих водохранилищ снизилась. В связи с этим президент Шавкат Мирзиёев поручил цифровизировать все этапы водопользования и внедрить поконтурный учет воды, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент провел совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
Совещание стало логическим продолжением прошедшего ранее видеоселекторного совещания, где рассмотрены вопросы увеличения производства плодоовощной и продовольственной продукции. Тогда глава государства подчеркнул необходимость рационального использования земли и повышения эффективности в аграрной сфере.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2025
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что с помощью агентства "Узбеккосмос" становится возможным объективно выявлять реальное состояние дел и существующие проблемы в сельском и водном хозяйстве.
"За два года был проведен космический мониторинг более 4 млн гектаров сельхозугодий. Выяснилось, что на некоторых участках, указанных в отчетах как занятых хлопчатником, он фактически не выращивался, а в ряде случаев посевы производились на резервных землях или участках с неустановленным владельцем", – отмечалось на совещании.
Президент поручил внедрить систему дистанционного мониторинга целевого использования кредитов, выделяемых государством на выращивание сельхозкультур.
В условиях климатических изменений и растущего дефицита воды внедряются новые засухоустойчивые сорта и агротехнологии. Однако используемые при орошении нормы водопотребления устарели и не соответствуют требованиям времени. Также устарел метод гидромодульного районирования, из-за чего более 3 тысяч фермеров, расположенных в нижнем течении каналов, остаются без воды.
Глава государства поставил задачу полностью пересмотреть нормы полива и систему гидромодульного районирования с привлечением научных институтов в системе сельского и водного хозяйства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2025
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он подчеркнул, что по-прежнему отсутствует точный учет потребляемой фермерскими хозяйствами воды. В связи с этим поручено цифровизировать все этапы водопользования и внедрить поконтурный учет воды.
До недавнего времени вместимость водохранилищ рассчитывалась исходя из проектных данных. В течение двух лет впервые проведен батиметрический анализ 60 крупных водохранилищ. Установлено, что в результате заиливания вместимость некоторых водохранилищ снизилась.
В связи с этим президент поручил установить на всех водохранилищах "умные" счетчики, наладить онлайн-мониторинг объемов воды и принять меры по снижению заиливания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСовещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2025
Совещание по мерам цифровизации и расширения применения космических данных в сфере сельского хозяйства.
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Земля и вода – это вопрос будущего всего нашего сельского хозяйства," – подчеркнул президент.

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