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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана — видео
Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана — видео
Sputnik Узбекистан
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост на тему: "Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана".
2025-08-01T19:00+0500
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Звание "Город трудовой славы" — это не просто формальный статус, а высокая оценка уникального вклада жителей Ташкента в Победу во Второй мировой войне. Об этом заявила заместитель хокима столицы по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Дурдона Рахимова в ходе видеомоста в МПЦ Sputnik Узбекистан. Руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула важность сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Полное видео смотрите по ссылке.
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победа пресс-центр старосельская видео город трудовой славы ташкент узбекистан рахимова
победа пресс-центр старосельская видео город трудовой славы ташкент узбекистан рахимова

Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана — видео

19:00 01.08.2025
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Эксклюзив
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост на тему: "Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана".
Звание "Город трудовой славы" — это не просто формальный статус, а высокая оценка уникального вклада жителей Ташкента в Победу во Второй мировой войне. Об этом заявила заместитель хокима столицы по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Дурдона Рахимова в ходе видеомоста в МПЦ Sputnik Узбекистан.
"С начала войны Ташкент стал одним из главных эвакуационных и промышленных центров СССР. В короткие сроки сюда перевели десятки заводов, научных и медицинских учреждений, театров и музеев. Всего в Узбекистан было эвакуировано более полутора миллионов человек, и значительная часть нашла приют именно в Ташкенте", – подчеркнула она.
Руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула важность сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

"Мы должны, в том числе россиянам, рассказывать о героизме узбеков, таджиков, кыргызов – всех народов нашей бывшей общей Родины, Советского Союза. И самое главное — это продвигать интерес к этой истории у молодежи", – отметила Старосельская.

Полное видео смотрите по ссылке.
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