https://uz.sputniknews.ru/20250801/vo-imya-pobedy-goroda-trudovoy-slavy-uzbekistana-video-50995593.html

Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана — видео

Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана — видео

Sputnik Узбекистан

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост на тему: "Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана".

2025-08-01T19:00+0500

2025-08-01T19:00+0500

2025-08-01T19:00+0500

пресс-центр

пресс-центр

россотрудничество

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эксклюзив

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видео

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Звание "Город трудовой славы" — это не просто формальный статус, а высокая оценка уникального вклада жителей Ташкента в Победу во Второй мировой войне. Об этом заявила заместитель хокима столицы по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Дурдона Рахимова в ходе видеомоста в МПЦ Sputnik Узбекистан. Руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула важность сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. Полное видео смотрите по ссылке.

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