Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана — видео
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост на тему: "Во имя Победы: города трудовой славы Узбекистана".
Звание "Город трудовой славы" — это не просто формальный статус, а высокая оценка уникального вклада жителей Ташкента в Победу во Второй мировой войне. Об этом заявила заместитель хокима столицы по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Дурдона Рахимова в ходе видеомоста в МПЦ Sputnik Узбекистан.
"С начала войны Ташкент стал одним из главных эвакуационных и промышленных центров СССР. В короткие сроки сюда перевели десятки заводов, научных и медицинских учреждений, театров и музеев. Всего в Узбекистан было эвакуировано более полутора миллионов человек, и значительная часть нашла приют именно в Ташкенте", – подчеркнула она.
Руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула важность сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.
"Мы должны, в том числе россиянам, рассказывать о героизме узбеков, таджиков, кыргызов – всех народов нашей бывшей общей Родины, Советского Союза. И самое главное — это продвигать интерес к этой истории у молодежи", – отметила Старосельская.
Полное видео смотрите по ссылке.