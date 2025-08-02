https://uz.sputniknews.ru/20250802/stoimost-arendy-jilya-tashkent-infografika-51012296.html
Стоимость аренды жилья в Ташкенте – инфографика
Стоимость аренды жилья в Ташкенте – инфографика
Sputnik Узбекистан
Стоимость аренды жилья в Ташкенте в среднем составляет $8,1 за квадратный метр.
2025-08-02T18:15+0500
2025-08-02T18:15+0500
2025-08-02T18:15+0500
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По данным Центра экономических исследований и реформ, за год средняя стоимость аренды жилья в Ташкенте снизилась на 2,6%.Наиболее высокие арендные ставки наблюдаются в центральных районах столицы, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, где средний уровень составляет около $10,3 за квадратный метр.Более дешевое арендное жилье – в Сергелийском и Бектемирском районах.Анализ рынка аренды жилья в Ташкенте – в инфографике Sputnik Узбекистан.
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аренда жилье инфографика ташкент
аренда жилье инфографика ташкент
Стоимость аренды жилья в Ташкенте – инфографика
Стоимость аренды жилья в Ташкенте в среднем составляет $8,1 за квадратный метр.
По данным Центра экономических исследований и реформ, за год средняя стоимость аренды жилья в Ташкенте снизилась на 2,6%.
Наиболее высокие арендные ставки наблюдаются в центральных районах столицы, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, где средний уровень составляет около $10,3 за квадратный метр.
Более дешевое арендное жилье – в Сергелийском и Бектемирском районах.
Анализ рынка аренды жилья в Ташкенте – в инфографике Sputnik Узбекистан
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