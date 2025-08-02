https://uz.sputniknews.ru/20250802/stoimost-arendy-jilya-tashkent-infografika-51012296.html

Стоимость аренды жилья в Ташкенте – инфографика

Стоимость аренды жилья в Ташкенте – инфографика

Sputnik Узбекистан

Стоимость аренды жилья в Ташкенте в среднем составляет $8,1 за квадратный метр.

2025-08-02T18:15+0500

2025-08-02T18:15+0500

2025-08-02T18:15+0500

инфографика

жилье

ташкент

статистика

аренда

цены

мультимедиа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/01/50993507_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b7035ec96b615ae78021727d9ea6ff47.png

По данным Центра экономических исследований и реформ, за год средняя стоимость аренды жилья в Ташкенте снизилась на 2,6%.Наиболее высокие арендные ставки наблюдаются в центральных районах столицы, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, где средний уровень составляет около $10,3 за квадратный метр.Более дешевое арендное жилье – в Сергелийском и Бектемирском районах.Анализ рынка аренды жилья в Ташкенте – в инфографике Sputnik Узбекистан.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

аренда жилье инфографика ташкент