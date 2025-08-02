https://uz.sputniknews.ru/20250802/uzbekistane-sudimost-za-netyajkie-prestupleniya-sovershennye-do-18-let-51012538.html

В Узбекистане будут снимать судимость за нетяжкие преступления, совершенные до 18 лет

В Узбекистане будут снимать судимость за нетяжкие преступления, совершенные до 18 лет

Sputnik Узбекистан

Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в закон, которые позволяют снимать судимость лицам, отбывшим наказание за не особо тяжкие преступления, совершенные до 18 лет.

2025-08-02T17:37+0500

2025-08-02T17:37+0500

2025-08-02T17:37+0500

сенат олий мажлиса узбекистана

несовершеннолетние

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в закон, которые позволяют снимать судимость лицам, отбывшим наказание за не особо тяжкие преступления, совершенные до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Согласно закону, лицо, отбывшее наказание за преступление, которое не является особо тяжким, совершенное до достижения восемнадцатилетнего возраста, считается несудимым. Закон также предусматривает сокращение минимального срока ограничения свободы и лишения свободы для несовершеннолетних с шести месяцев до одного месяца.По мнению сенаторов, данный закон поспособствует дальнейшей либерализации уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних и создаст условия для продолжения жизни без клейма судимости.Закон направлен на подпись президенту страны.

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