https://uz.sputniknews.ru/20250802/uzbekistane-sudimost-za-netyajkie-prestupleniya-sovershennye-do-18-let-51012538.html
В Узбекистане будут снимать судимость за нетяжкие преступления, совершенные до 18 лет
В Узбекистане будут снимать судимость за нетяжкие преступления, совершенные до 18 лет
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Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в закон, которые позволяют снимать судимость лицам, отбывшим наказание за не особо тяжкие преступления, совершенные до 18 лет.
2025-08-02T17:37+0500
2025-08-02T17:37+0500
2025-08-02T17:37+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в закон, которые позволяют снимать судимость лицам, отбывшим наказание за не особо тяжкие преступления, совершенные до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Согласно закону, лицо, отбывшее наказание за преступление, которое не является особо тяжким, совершенное до достижения восемнадцатилетнего возраста, считается несудимым. Закон также предусматривает сокращение минимального срока ограничения свободы и лишения свободы для несовершеннолетних с шести месяцев до одного месяца.По мнению сенаторов, данный закон поспособствует дальнейшей либерализации уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних и создаст условия для продолжения жизни без клейма судимости.Закон направлен на подпись президенту страны.
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узбекистан судимость нетяжкие преступления несовершеннолетние сенат закон
узбекистан судимость нетяжкие преступления несовершеннолетние сенат закон
В Узбекистане будут снимать судимость за нетяжкие преступления, совершенные до 18 лет
В Узбекистане несовершеннолетние, отбывшие срок за преступление, которое не считается особо тяжким, будут считаться несудимыми.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в закон, которые позволяют снимать судимость лицам, отбывшим наказание за не особо тяжкие преступления, совершенные до 18 лет. Об этом сообщает
пресс-служба верхней палаты парламента.
"На заседании одобрен закон "О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан в связи с дальнейшей либерализацией уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних ", – говорится в сообщении сената.
Согласно закону, лицо, отбывшее наказание за преступление, которое не является особо тяжким, совершенное до достижения восемнадцатилетнего возраста, считается несудимым. Закон также предусматривает сокращение минимального срока ограничения свободы и лишения свободы для несовершеннолетних с шести месяцев до одного месяца.
Согласно статистике, в 2023 году в стране к уголовной ответственности были привлечены и осуждены 1 911 несовершеннолетних, а в 2024 году — 2 214. В прошлом году совершено 1 238 преступлений, не представляющих большой общественной опасности, и 855 преступлений средней тяжести.
По мнению сенаторов, данный закон поспособствует дальнейшей либерализации уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних и создаст условия для продолжения жизни без клейма судимости.
Закон направлен на подпись президенту страны.