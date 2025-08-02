https://uz.sputniknews.ru/20250802/v-tashkentskoy-oblasti-postroyat-novyy-mejdunarodnyy-aeroport-51005171.html

В Ташкентской области до 2030 года построят новый международный аэропорт

В Ташкентской области до 2030 года построят новый международный аэропорт

Sputnik Узбекистан

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта. Они касаются строительства в Ташкентской области международного аэропорта и альтернативной скоростной автомагистрали между Ташкентом и Самаркандом.

2025-08-02T12:10+0500

2025-08-02T12:10+0500

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шавкат мирзиёев

аэропорт

узбекистан

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов в сфере транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.На совещании отмечалось, что с развитием экономики и ускорением ритма жизни возрастает и потребность в транспортных коммуникациях. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток через Ташкент увеличится до 15 миллионов человек. Однако действующий аэропорт столицы не обладает необходимой пропускной способностью и, находясь в городской черте, не подлежит расширению.На презентации ответственные лица представили детальную информацию по всем аспектам данного масштабного проекта.По словам министра транспорта Ильхома Махкамова, новый аэропорт будет расположен в 17 километрах к югу от Ташкента.В последние годы также значительно увеличены инвестиции в дорожную инфраструктуру, активно строятся новые объекты. В целях разгрузки автотранспортных потоков разрабатываются проекты альтернативных маршрутов. С этой целью подготовлен закон "Об автомобильных дорогах" в новой редакции, направленный на создание благоприятной инвестиционной среды.На основе этого интерес к проекту строительства альтернативной скоростной автомагистрали между Ташкентом и Самаркандом проявили компании из ряда стран.Ответственные лица доложили о результатах переговоров и поступивших предложениях.Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость тщательной проработки данных стратегически важных инфраструктурных объектов и перехода к практической реализации проектов в кратчайшие сроки.

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