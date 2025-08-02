В Ташкентской области до 2030 года построят новый международный аэропорт
12:10 02.08.2025 (обновлено: 12:44 02.08.2025)
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Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта. Они касаются строительства в Ташкентской области международного аэропорта и альтернативной скоростной автомагистрали между Ташкентом и Самаркандом.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов в сфере транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
Шавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На совещании отмечалось, что с развитием экономики и ускорением ритма жизни возрастает и потребность в транспортных коммуникациях. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток через Ташкент увеличится до 15 миллионов человек. Однако действующий аэропорт столицы не обладает необходимой пропускной способностью и, находясь в городской черте, не подлежит расширению.
"В связи с этим запланировано строительство нового международного аэропорта в Ташкентской области. В настоящее время рассматриваются предложения иностранных компаний в рамках механизма частного партнерства", – говорится в сообщении.
На презентации ответственные лица представили детальную информацию по всем аспектам данного масштабного проекта.
По словам министра транспорта Ильхома Махкамова, новый аэропорт будет расположен в 17 километрах к югу от Ташкента.
"Выбранный земельный участок для строительства нового международного аэропорта расположен в 17 километрах от действующего международного аэропорта в городе Ташкент, к югу от столицы, недалеко от существующей автодороги, соединяющей Ташкент с Самаркандом, и на маршруте будущей автомагистрали Ташкент — Самарканд. То есть строительство нового аэропорта запланировано в месте, где имеется транспортная и логистическая инфраструктура", — сообщил глава Минтранса.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
Шавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В последние годы также значительно увеличены инвестиции в дорожную инфраструктуру, активно строятся новые объекты. В целях разгрузки автотранспортных потоков разрабатываются проекты альтернативных маршрутов. С этой целью подготовлен закон "Об автомобильных дорогах" в новой редакции, направленный на создание благоприятной инвестиционной среды.
На основе этого интерес к проекту строительства альтернативной скоростной автомагистрали между Ташкентом и Самаркандом проявили компании из ряда стран.
Ответственные лица доложили о результатах переговоров и поступивших предложениях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
Шавкату Мирзиёеву доложено о реализации крупных проектов в сфере транспорта.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость тщательной проработки данных стратегически важных инфраструктурных объектов и перехода к практической реализации проектов в кратчайшие сроки.