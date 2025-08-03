https://uz.sputniknews.ru/20250803/chm-po-voleybolu-uzbekistan-obygral-yaponiyu-51014707.html
ЧМ по волейболу: Узбекистан обыграл Японию
ЧМ по волейболу: Узбекистан обыграл Японию
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте проходит чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет
2025-08-03T09:50+0500
2025-08-03T09:50+0500
2025-08-03T09:50+0500
спорт
волейбол
чемпионат мира
ташкент
узбекистан
победа
япония
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/03/51014543_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c71a96f358e816741d4176b12e4c8028.jpg
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по волейболу обыграла соперников из Японии на чемпионате мира, который проходит в столице республики. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Сегодня представители республики выйдут на поле за 13-е место против спортсменов из Пакистана.Ранее, в матче 1/8 финала узбекистанцы уступили команде Италии со счетом 0:3.Чемпионат мира U19 по волейболу проводится в Узбекистане впервые. Он стартовал 24 июля. В престижном турнире участвуют 288 молодых волейболистов из 24 стран.
ташкент
узбекистан
япония
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/03/51014543_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9620c94a98cc1b60343107458748fd6f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
чемпионат мира ташкент волейбол узбекистан япония
чемпионат мира ташкент волейбол узбекистан япония
ЧМ по волейболу: Узбекистан обыграл Японию
В Ташкенте проходит чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет.
ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik.
Юношеская сборная Узбекистана по волейболу обыграла соперников из Японии на чемпионате мира, который проходит в столице республики. Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
“В Ташкенте продолжается чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет, который вступает в решающую стадию. Сборная Узбекистана провела матч против команды Японии и одержала победу со счётом 3:1”, — говорится в сообщении.
Сегодня представители республики выйдут на поле за 13-е место против спортсменов из Пакистана.
Ранее, в матче 1/8 финала узбекистанцы уступили команде Италии со счетом 0:3.
Чемпионат мира U19 по волейболу проводится в Узбекистане впервые. Он стартовал 24 июля. В престижном турнире участвуют 288 молодых волейболистов из 24 стран.