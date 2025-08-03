https://uz.sputniknews.ru/20250803/chm-po-voleybolu-uzbekistan-obygral-yaponiyu-51014707.html

ЧМ по волейболу: Узбекистан обыграл Японию

ЧМ по волейболу: Узбекистан обыграл Японию

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте проходит чемпионат мира по волейболу среди юношей до 19 лет

2025-08-03T09:50+0500

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2025-08-03T09:50+0500

спорт

волейбол

чемпионат мира

ташкент

узбекистан

победа

япония

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ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по волейболу обыграла соперников из Японии на чемпионате мира, который проходит в столице республики. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Сегодня представители республики выйдут на поле за 13-е место против спортсменов из Пакистана.Ранее, в матче 1/8 финала узбекистанцы уступили команде Италии со счетом 0:3.Чемпионат мира U19 по волейболу проводится в Узбекистане впервые. Он стартовал 24 июля. В престижном турнире участвуют 288 молодых волейболистов из 24 стран.

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