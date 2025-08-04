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https://uz.sputniknews.ru/20250804/chto-predlojila-delegatsiya-uzbekistana-na-parlamentskom-forume-v-turkmenistane-51041132.html
Что предложила делегация Узбекистана на Парламентском форуме в Туркменистане
Что предложила делегация Узбекистана на Парламентском форуме в Туркменистане
Sputnik Узбекистан
Председатель Сената Олий Мажлиса особо подчеркнула экономические и логистические ограничения, возникающие из-за отсутствия у РУз выхода к морю, включая сложности внешней торговли и проблемы в развитии транспортной инфраструктуры
2025-08-04T18:31+0500
2025-08-04T18:50+0500
политика
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
парламент
форум
туркменистан
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Парламентском форуме на тему "Определяя курс: содействие реализации Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю", сообщает пресс-служба верхней палаты.Он организован в рамках Третьей конференции ООН в городе Аваза Туркменистана.Нарбаева в своем выступлении особо подчеркнула экономические и логистические ограничения, возникающие из-за отсутствия у Узбекистана выхода к морю, включая сложности внешней торговли и проблемы в развитии транспортной инфраструктуры.Как отмечалось, Узбекистан – одна из двух стран в мире, которой для выхода к океану необходимо пройти через территории как минимум двух государств.Участникам форума представили инициативы РУз по укреплению региональной взаимосвязанности и интеграции, включая крупные проекты, реализуемые в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Китаем.Один из важнейших перспективных проектов — Трансафганский коридор – железнодорожная магистраль Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. Данный коридор позволит кардинально развивать торговые и логистические связи между Центральной и Южной Азией.В ходе форума делегация Узбекистана также выдвинула ряд важных инициатив:Кроме того, отмечена необходимость научного и технологического сотрудничества, обмена инновационными решениями и организации научных форумов.
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узбекистан парламент форуим туркменистан предсеатель сенат олий мажлиса
узбекистан парламент форуим туркменистан предсеатель сенат олий мажлиса

Что предложила делегация Узбекистана на Парламентском форуме в Туркменистане

18:31 04.08.2025 (обновлено: 18:50 04.08.2025)
© Сенат Олий МажлисаНа Парламентском форуме делегация Узбекистана выдвинула ряд важных инициатив
На Парламентском форуме делегация Узбекистана выдвинула ряд важных инициатив - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2025
© Сенат Олий Мажлиса
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Председатель Сената Олий Мажлиса особо подчеркнула экономические и логистические ограничения, возникающие из-за отсутствия у РУз выхода к морю, включая сложности внешней торговли и проблемы в развитии транспортной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Парламентском форуме на тему "Определяя курс: содействие реализации Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю", сообщает пресс-служба верхней палаты.
© Сенат Олий МажлисаНа Парламентском форуме делегация Узбекистана выдвинула ряд важных инициатив
На Парламентском форуме делегация Узбекистана выдвинула ряд важных инициатив - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2025
На Парламентском форуме делегация Узбекистана выдвинула ряд важных инициатив
© Сенат Олий Мажлиса
Он организован в рамках Третьей конференции ООН в городе Аваза Туркменистана.
© Сенат Олий МажлисаНа Парламентском форуме делегация Узбекистана выдвинула ряд важных инициатив
На Парламентском форуме делегация Узбекистана выдвинула ряд важных инициатив - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2025
На Парламентском форуме делегация Узбекистана выдвинула ряд важных инициатив
© Сенат Олий Мажлиса
Нарбаева в своем выступлении особо подчеркнула экономические и логистические ограничения, возникающие из-за отсутствия у Узбекистана выхода к морю, включая сложности внешней торговли и проблемы в развитии транспортной инфраструктуры.
Как отмечалось, Узбекистан – одна из двух стран в мире, которой для выхода к океану необходимо пройти через территории как минимум двух государств.
Участникам форума представили инициативы РУз по укреплению региональной взаимосвязанности и интеграции, включая крупные проекты, реализуемые в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Китаем.
Один из важнейших перспективных проектов — Трансафганский коридор – железнодорожная магистраль Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. Данный коридор позволит кардинально развивать торговые и логистические связи между Центральной и Южной Азией.
В ходе форума делегация Узбекистана также выдвинула ряд важных инициатив:
наладить системный диалог между парламентами стран, не имеющих выхода к морю;
углубить межпарламентское сотрудничество по развитию "зеленой" логистики и современной инфраструктуры, упрощению торговых и транзитных процессов, а также внедрению цифровых решений.
Кроме того, отмечена необходимость научного и технологического сотрудничества, обмена инновационными решениями и организации научных форумов.
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