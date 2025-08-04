https://uz.sputniknews.ru/20250804/chto-predlojila-delegatsiya-uzbekistana-na-parlamentskom-forume-v-turkmenistane-51041132.html

Что предложила делегация Узбекистана на Парламентском форуме в Туркменистане

Что предложила делегация Узбекистана на Парламентском форуме в Туркменистане

Sputnik Узбекистан

Председатель Сената Олий Мажлиса особо подчеркнула экономические и логистические ограничения, возникающие из-за отсутствия у РУз выхода к морю, включая сложности внешней торговли и проблемы в развитии транспортной инфраструктуры

2025-08-04T18:31+0500

2025-08-04T18:31+0500

2025-08-04T18:50+0500

политика

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

парламент

форум

туркменистан

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Парламентском форуме на тему "Определяя курс: содействие реализации Авазинской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю", сообщает пресс-служба верхней палаты.Он организован в рамках Третьей конференции ООН в городе Аваза Туркменистана.Нарбаева в своем выступлении особо подчеркнула экономические и логистические ограничения, возникающие из-за отсутствия у Узбекистана выхода к морю, включая сложности внешней торговли и проблемы в развитии транспортной инфраструктуры.Как отмечалось, Узбекистан – одна из двух стран в мире, которой для выхода к океану необходимо пройти через территории как минимум двух государств.Участникам форума представили инициативы РУз по укреплению региональной взаимосвязанности и интеграции, включая крупные проекты, реализуемые в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта совместно с Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Китаем.Один из важнейших перспективных проектов — Трансафганский коридор – железнодорожная магистраль Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар. Данный коридор позволит кардинально развивать торговые и логистические связи между Центральной и Южной Азией.В ходе форума делегация Узбекистана также выдвинула ряд важных инициатив:Кроме того, отмечена необходимость научного и технологического сотрудничества, обмена инновационными решениями и организации научных форумов.

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