https://uz.sputniknews.ru/20250804/eaeu-tovary-markirovka-51033654.html
С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 миллиардов единиц товаров — ЕЭК
С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 миллиардов единиц товаров — ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия активно поддерживает расширение маркируемых товаров прежде всего потому, что это обеспечивает их безопасность
2025-08-04T16:00+0500
2025-08-04T16:00+0500
2025-08-04T16:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
маркировка
товары
безопасность
россия
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 млрд единиц товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК. Покупая товар, на который нанесена маркировка, потребитель может легко проверить его подлинность, проследить путь от производства до прилавка.Код маркировки продукции в виде DataMatrix в странах ЕАЭС сегодня можно увидеть на упаковке молока, бутылке воды, одежде и многом другом.
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еаэс маркировка товары еэк безопасность
еаэс маркировка товары еэк безопасность
С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 миллиардов единиц товаров — ЕЭК
Евразийская экономическая комиссия активно поддерживает расширение маркируемых товаров, прежде всего потому, что это обеспечивает их безопасность.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 млрд единиц товаров, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Покупая товар, на который нанесена маркировка, потребитель может легко проверить его подлинность, проследить путь от производства до прилавка.
“На сегодняшний день в Российской Федерации есть приложение “Честный знак”. Это как раз для потребителя. Вы можете навести камерой на этот DataMatrix код — QR-код — и получите всю информацию. И в других странах Союза также разрабатываются такие приложения для обычных потребителей”, — рассказал замдиректора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Аскат Беков.
Код маркировки продукции в виде DataMatrix в странах ЕАЭС сегодня можно увидеть на упаковке молока, бутылке воды, одежде и многом другом.
“Комиссия активно поддерживает расширение маркируемых товаров прежде всего потому, что это обеспечивает их безопасность. С 2019 года в Союзе в общей сложности промаркировано около 274 млрд единиц товаров”, — говорится в сообщении.