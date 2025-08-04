https://uz.sputniknews.ru/20250804/eaeu-tovary-markirovka-51033654.html

С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 миллиардов единиц товаров — ЕЭК

С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 миллиардов единиц товаров — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия активно поддерживает расширение маркируемых товаров прежде всего потому, что это обеспечивает их безопасность

2025-08-04T16:00+0500

2025-08-04T16:00+0500

2025-08-04T16:00+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 млрд единиц товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК. Покупая товар, на который нанесена маркировка, потребитель может легко проверить его подлинность, проследить путь от производства до прилавка.Код маркировки продукции в виде DataMatrix в странах ЕАЭС сегодня можно увидеть на упаковке молока, бутылке воды, одежде и многом другом.

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