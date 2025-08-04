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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250804/eaeu-tovary-markirovka-51033654.html
С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 миллиардов единиц товаров — ЕЭК
С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 миллиардов единиц товаров — ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия активно поддерживает расширение маркируемых товаров прежде всего потому, что это обеспечивает их безопасность
2025-08-04T16:00+0500
2025-08-04T16:00+0500
еаэс и узбекистан
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
маркировка
товары
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 млрд единиц товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК. Покупая товар, на который нанесена маркировка, потребитель может легко проверить его подлинность, проследить путь от производства до прилавка.Код маркировки продукции в виде DataMatrix в странах ЕАЭС сегодня можно увидеть на упаковке молока, бутылке воды, одежде и многом другом.
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еаэс маркировка товары еэк безопасность
еаэс маркировка товары еэк безопасность

С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 миллиардов единиц товаров — ЕЭК

16:00 04.08.2025
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМаркировка товаров
Маркировка товаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.08.2025
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Евразийская экономическая комиссия активно поддерживает расширение маркируемых товаров, прежде всего потому, что это обеспечивает их безопасность.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 млрд единиц товаров, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Покупая товар, на который нанесена маркировка, потребитель может легко проверить его подлинность, проследить путь от производства до прилавка.

“На сегодняшний день в Российской Федерации есть приложение “Честный знак”. Это как раз для потребителя. Вы можете навести камерой на этот DataMatrix код — QR-код — и получите всю информацию. И в других странах Союза также разрабатываются такие приложения для обычных потребителей”, — рассказал замдиректора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Аскат Беков.

Код маркировки продукции в виде DataMatrix в странах ЕАЭС сегодня можно увидеть на упаковке молока, бутылке воды, одежде и многом другом.
“Комиссия активно поддерживает расширение маркируемых товаров прежде всего потому, что это обеспечивает их безопасность. С 2019 года в Союзе в общей сложности промаркировано около 274 млрд единиц товаров”, — говорится в сообщении.
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