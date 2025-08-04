https://uz.sputniknews.ru/20250804/perfektsionizm-xorosho-ili-ploxo-51025475.html

Эксперт раскрыла правду о перфекционизме

Эксперт раскрыла правду о перфекционизме

Sputnik Узбекистан

Корень перфекционизма — в страхе и желании контролировать мнение других

2025-08-04T22:02+0500

2025-08-04T22:02+0500

2025-08-04T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

психология

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Многие считают, что перфекционизм — это положительное качество: стремление к лучшему, желание довести работу до идеала. На самом деле перфекционизм вовсе "не про рост и развитие", это прежде всего защита от страха быть осужденным, отвергнутым или почувствовать вину, сообщает радио Sputnik со ссылкой на коуча, исследователя в области эмоционального интеллекта и саморазвития Алёну Борьессон.По ее мнению, корень перфекционизма — в страхе и желании контролировать мнение других."Это как постоянный внутренний голос, спрашивающий: "А что скажут люди?", "А вдруг я ошибусь?" И вот ты уже не действуешь, как действительно можешь, не пробуешь, не идешь за своей мечтой, потому что боишься сделать неидеально. Но идеал — это иллюзия. Мы живем в эпоху соцсетей, где ценится не настоящее, а красивое, впечатляющее. Кто-то фотографируется на фоне частного самолета, хотя даже не летит на нем. Кто-то изображает счастливую семью, хотя дома тишина и холод. Все ради идеальной картинки, ради одобрения и мнений других. Но в жизни нет ничего идеального, никогда не было и не будет. Также как и нет абсолютной гарантии, что никто не осудит, а все одобрят работу. В итоге перфекционист живет в погоне за недостижимым", — уверена коуч.Она рекомендует в этом случае переключить фокус.Мы перестаем бояться быть несовершенными тогда, когда понимаем: ценность не в идеальности, а в пользе, которую мы приносим, резюмировала она.

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эксперт правда перфекционизм