https://uz.sputniknews.ru/20250804/peskov-rossiya-isxodit-iz-togo-chto-v-yadernoy-voyne-ne-mojet-byt-pobeditelya-51039272.html

Песков: Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя

Песков: Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя

Sputnik Узбекистан

Официальный представитель Кремля прокомментировал слова Трампа о ядерном оружии

2025-08-04T16:30+0500

2025-08-04T16:30+0500

2025-08-04T18:03+0500

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США должны быть готовы, когда речь заходит о ядерном оружии.По его мнению, нельзя говорить о какой-то эскалации между Россией и США.Другие заявления пресс-секретаря президента РФ:

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