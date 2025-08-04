Песков: Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя
16:30 04.08.2025 (обновлено: 18:03 04.08.2025)
© РИА Новости / POOL/
Подписаться
Официальный представитель Кремля прокомментировал слова Трампа о ядерном оружии.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Так он прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США должны быть готовы, когда речь заходит о ядерном оружии.
"Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой. <...> И считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой. <...> В ядерной войне не может быть победителя. Вот это основной постулат, из которого мы исходим", — сказал официальный представитель Кремля.
По его мнению, нельзя говорить о какой-то эскалации между Россией и США.
"Очень сложные, очень чувствительные субстанции обсуждаются, которые многими воспринимаются весьма эмоционально. <...> В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс", — пояснил Песков.
Другие заявления пресс-секретаря президента РФ:
работа с новыми регионами Российской Федерации является приоритетом в работе президента России Владимира Путина;
Россия всегда рада видеть спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москве;
Кремль не исключает возможность встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа на этой неделе;
Россия считает контакты со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом важными, содержательными и очень полезными;
диалог Москвы и Вашингтона продолжается, США продолжают свои усилия по посредничеству по Украине;
вся подготовительная работа для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не сделана;
Россия сохраняет приверженность идее, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине является предпочтительным;
внешнюю политику страны определяет глава государства, российский лидер Владимир Путин.