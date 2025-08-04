https://uz.sputniknews.ru/20250804/samarkan-mejdunarodnyy-avtovokzal-51037260.html

В Самарканде заработал международный автовокзал — единый хаб для всех направлений

В Самарканде заработал международный автовокзал — единый хаб для всех направлений

Sputnik Узбекистан

Теперь пассажирам не нужно искать стихийные точки отправления по всему городу - все маршруты собраны в одном современном транспортном узле.

2025-08-04T18:15+0500

2025-08-04T18:15+0500

2025-08-04T18:15+0500

эксклюзив

узбекистан

самарканд

транспорт

международные перевозки

общество

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САМАРКАНД, 4 авг — Sputnik. В районе массива Чупон-ота на въезде в Самарканд начал работу новый международный автовокзал, построенный в рамках государственно-частного партнерства. Он способен одновременно принимать до 100 автобусов, 150 микроавтобусов и 300 легковых автомобилей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Теперь пассажирам не нужно искать стихийные точки отправления по всему городу — все маршруты собраны в одном современном транспортном узле.Комплекс включает трехэтажное здание с залом ожидания, помещениями для отдыха водителей, медпунктом, детской игровой зоной, комнатой матери и ребенка, молельной и другими специализированными помещениями. Третий этаж полностью отведен под фудкорт. За главным зданием оборудована просторная парковка с техническими помещениями, рассчитанная на 550 транспортных средств.Уже налажено автобусное сообщение с Ташкентом и Джизакской областью. В ближайшие дни планируют запуск рейсов в Термез, Ургенч, Учкудук и Алматы.Он также сообщил, что в ближайшие дни на территории комплекса начнет работу филиал компании "Узавтотранс сервис", который доставит 50 современных автобусов для международных перевозок.Важно отметить, что к комплексу уже ходят городские автобусы — в отличие от неофициальных точек, где транспортной инфраструктуры почти нет.

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