Вкусно, масштабно, гостеприимно: в Самарканде прошел первый фестиваль плова
© SputnikВ Самарканде прошел первый фестиваль плова
© Sputnik
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Повара из разных регионов старались удивить гостей своими фирменными блюдами, готовя по забытым, авторским и традиционным рецептам.
САМАРКАНД 4 авг — Sputnik. В Самарканде завершился первый в истории республики фестиваль плова, в котором приняли участие более 200 поваров из Узбекистана и стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути, сообщает корреспондент Sputnik.
© SputnikВ Самарканде прошел первый фестиваль плова
В Самарканде прошел первый фестиваль плова
© Sputnik
Фестиваль стартовал ярко: с кулинарного состязания лучших ошпазов страны. Повара из разных регионов старались удивить гостей своими фирменными блюдами, готовя по забытым, авторским и традиционным рецептам.
© SputnikВ Самарканде прошел первый фестиваль плова
В Самарканде прошел первый фестиваль плова
© Sputnik
"В каждом регионе плов готовят по-своему — многое зависит от климата и кулинарных традиций. Кто-то делает диетический вариант, кто-то придерживается старинных рецептов. Во время состязания мы попробовали 14 видов плова. Выбрать лучшего было сложно: каждый повар представил вкусное и красиво оформленное блюдо. Как эксперт, я бы не стал отдавать предпочтение кому-то одному, а отметил бы всех в разных номинациях", — рассказал председатель Ассоциации поваров Узбекистана Акбар Умаров.
Тем не менее жюри определило победителей: первое место занял повар из Ташкента, второе и третье — представители Бухары и Хорезма.
Не менее насыщенным стал и второй день фестиваля. На улице Алишера Навои свои блюда готовили как местные повара, так и зарубежные мастера кулинарии.
© SputnikВ Самарканде прошел первый фестиваль плова
В Самарканде прошел первый фестиваль плова
© Sputnik
"Во второй день фестиваля были представлены 28 стран, когда-то входивших в маршрут Великого шелкового пути. Кто-то готовил плов, кто-то — другие блюда из риса. Некоторые участники удивляли национальной кухней без использования риса. Свой вклад внесли и повара из районов Самаркандской области, продемонстрировав все разнообразие местной гастрономии", — рассказал Акбар Умаров.
© SputnikВ Самарканде прошел первый фестиваль плова
В Самарканде прошел первый фестиваль плова
© Sputnik
Кулинарное действо сопровождалось народными гуляньями: мужчины соревновались в силовых видах спорта, художники писали на пленэре, фольклорно-этнографические ансамбли исполняли песни и танцы.
© SputnikВ Самарканде прошел первый фестиваль плова
В Самарканде прошел первый фестиваль плова
© Sputnik
Настоящим сюрпризом фестиваля стал 90-метровый шашлык двух видов — молотый и кусковой — приготовленный самаркандскими шашлычниками.
В заключительный день фестиваля в историко-этнографическом парке "Вечный город" более 50 поваров приготовили 7 тонн самаркандского плова.
"В этом казане — диаметром 4,5 метра и высотой 2 метра — плов готовится уже в седьмой раз. Например, в 2017 году в нем был приготовлен ташкентский плов весом 7 тонн 360 кг, попавший в Книгу рекордов Гиннесса. В этот раз мы не стали стремиться к рекорду — главное не объем, а вкус самаркандского плова, который отличается от всех других и уже стал брендом местной кухни", — подчеркнул Акбар Умаров.
Приготовленное блюдо попробовали не только все желающие, но и воспитанники интернатов и домов "Саховат".
© SputnikВ Самарканде прошел первый фестиваль плова
В Самарканде прошел первый фестиваль плова
© Sputnik
Завершился фестиваль гала-концертом с участием известных артистов из Ташкента.
© SputnikВ Самарканде прошел первый фестиваль плова
В Самарканде прошел первый фестиваль плова
© Sputnik