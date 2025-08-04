https://uz.sputniknews.ru/20250804/samarkand-pervyy-festival-plova-51031342.html

Вкусно, масштабно, гостеприимно: в Самарканде прошел первый фестиваль плова

Вкусно, масштабно, гостеприимно: в Самарканде прошел первый фестиваль плова

Sputnik Узбекистан

Повара из разных регионов старались удивить гостей своими фирменными блюдами, готовя по забытым, авторским и традиционным рецептам.

2025-08-04T12:30+0500

2025-08-04T12:30+0500

2025-08-04T12:30+0500

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САМАРКАНД 4 авг — Sputnik. В Самарканде завершился первый в истории республики фестиваль плова, в котором приняли участие более 200 поваров из Узбекистана и стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути, сообщает корреспондент Sputnik.Фестиваль стартовал ярко: с кулинарного состязания лучших ошпазов страны. Повара из разных регионов старались удивить гостей своими фирменными блюдами, готовя по забытым, авторским и традиционным рецептам.Тем не менее жюри определило победителей: первое место занял повар из Ташкента, второе и третье — представители Бухары и Хорезма.Не менее насыщенным стал и второй день фестиваля. На улице Алишера Навои свои блюда готовили как местные повара, так и зарубежные мастера кулинарии.Кулинарное действо сопровождалось народными гуляньями: мужчины соревновались в силовых видах спорта, художники писали на пленэре, фольклорно-этнографические ансамбли исполняли песни и танцы. Настоящим сюрпризом фестиваля стал 90-метровый шашлык двух видов — молотый и кусковой — приготовленный самаркандскими шашлычниками.В заключительный день фестиваля в историко-этнографическом парке "Вечный город" более 50 поваров приготовили 7 тонн самаркандского плова.Приготовленное блюдо попробовали не только все желающие, но и воспитанники интернатов и домов "Саховат".Завершился фестиваль гала-концертом с участием известных артистов из Ташкента.

самарканд

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