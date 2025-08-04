https://uz.sputniknews.ru/20250804/skolko-stran-grajdane-uzbekistana-mogut-posetitit-bez-vizy-51043984.html
Сколько стран граждане Узбекистана могут посетитить без визы — инфографика
Сколько стран граждане Узбекистана могут посетитить без визы — инфографика
Sputnik Узбекистан
Получить визу по прибытии узбекистанцы могут в 28 странах.
2025-08-04T19:00+0500
2025-08-04T19:00+0500
2025-08-04T19:00+0500
инфографика
узбекистанцы
безвизовый режим
страны
россия
беларусь
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Граждане Узбекистана могут попасть без визы в более чем 30 стран. Если быть точнее — в 35. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ахрор Бурханов.Россия, Беларусь, Украина и Палестина принимают узбекистанцев без разрешительного документа.Граждане РУз также могут получить визу по прибытии в 28 странах. Теперь среди них — Катар.Чтобы попасть в Эфиопию, Уганду, Вьетнам и еще 10 стран, понадобится e-visa.Подробнее - в инфографике Sputnik Узбекистан.
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граждане узбекистан виза страны
граждане узбекистан виза страны
Сколько стран граждане Узбекистана могут посетитить без визы — инфографика
Получить визу по прибытии узбекистанцы могут в 28 странах.
Граждане Узбекистана могут попасть без визы в более чем 30 стран. Если быть точнее — в 35. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ахрор Бурханов.
Россия, Беларусь, Украина и Палестина принимают узбекистанцев без разрешительного документа.
Граждане РУз также могут получить визу по прибытии в 28 странах. Теперь среди них — Катар.
Чтобы попасть в Эфиопию, Уганду, Вьетнам и еще 10 стран, понадобится e-visa.
Подробнее - в инфографике Sputnik Узбекистан.