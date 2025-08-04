https://uz.sputniknews.ru/20250804/tramp-prigrozil-rossii-novymi-sanktsiyami-51025912.html
Трамп пригрозил России новыми санкциями
Трамп пригрозил России новыми санкциями
Sputnik Узбекистан
При этом, глава Белого дома отметил способность Москвы обходить санкции
2025-08-04T10:20+0500
2025-08-04T10:20+0500
2025-08-04T10:44+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок, однако отметил, что у РФ хорошо получается их избегать. Об этом сообщает РИА Новости.На прошлой неделе Трамп уже высказывал сомнение в эффективности введения дополнительных санкций против РФ. Американский лидер заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10—12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Кроме того, глава Белого дома пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций и отметил, что в Кремле "фиксируют" заявления Трампа.
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трамп россия санкции
Трамп пригрозил России новыми санкциями
10:20 04.08.2025 (обновлено: 10:44 04.08.2025)
При этом глава Белого дома отметил способность Москвы обходить санкции.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок, однако отметил, что у РФ хорошо получается их избегать. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", — заявил он журналистам.
На прошлой неделе Трамп уже высказывал сомнение в эффективности введения дополнительных санкций против РФ. Американский лидер заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10—12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.
Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Кроме того, глава Белого дома пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций и отметил, что в Кремле "фиксируют" заявления Трампа.