https://uz.sputniknews.ru/20250804/tramp-prigrozil-rossii-novymi-sanktsiyami-51025912.html

Трамп пригрозил России новыми санкциями

Трамп пригрозил России новыми санкциями

Sputnik Узбекистан

При этом, глава Белого дома отметил способность Москвы обходить санкции

2025-08-04T10:20+0500

2025-08-04T10:20+0500

2025-08-04T10:44+0500

политика

сша

дональд трамп

в мире

санкции

россия

кремль

москва

дмитрий песков

украина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/14/47223838_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b833849e6329851b9e3abec196616b39.jpg

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России в случае, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок, однако отметил, что у РФ хорошо получается их избегать. Об этом сообщает РИА Новости.На прошлой неделе Трамп уже высказывал сомнение в эффективности введения дополнительных санкций против РФ. Американский лидер заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10—12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.Во вторник он объявил, что срок отсчитывается "с сегодняшнего дня". Кроме того, глава Белого дома пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий все еще рассматривается.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России достаточно долго функционирует под огромным количеством рестрикций и отметил, что в Кремле "фиксируют" заявления Трампа.

россия

москва

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

трамп россия санкции