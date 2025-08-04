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Спортивная борьба: Узбекистан завоевал 5 золотых медалей на ЧМ в Греции
Спортивная борьба: Узбекистан завоевал 5 золотых медалей на ЧМ в Греции
Sputnik Узбекистан
В Афинах завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. В копилке сборной республики также 3 серебра и одна бронза
2025-08-04T14:40+0500
2025-08-04T14:40+0500
2025-08-04T14:40+0500
спорт
спортивная борьба
чемпионат мира
греция
афины
сборная узбекистана
юниоры
золото
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе в столице Греции, сообщает НОК.Обладатели наград высшей пробы среди юношей до 17 лет — Бунёд Хасанов, Отабек Турсунов, Бехрузбек Валиев, Абдулазиз Холмирзаев, а среди девушек — Шохиста Шоназарова.В активе сборной республики также серебро и бронза.Чемпионат мира U17 по спортивной борьбе, который проходил в столице Греции с 28 июля по 3 августа, собрал около 700 атлетов из разных стран.
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спортивная борьба чемпионат мира греция афины узбекистан золото медали
спортивная борьба чемпионат мира греция афины узбекистан золото медали
Спортивная борьба: Узбекистан завоевал 5 золотых медалей на ЧМ в Греции
В Афинах завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. В копилке сборной республики также 3 серебра и одна бронза.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik.
Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе в столице Греции, сообщает
НОК.
Обладатели наград высшей пробы среди юношей до 17 лет — Бунёд Хасанов, Отабек Турсунов, Бехрузбек Валиев, Абдулазиз Холмирзаев, а среди девушек — Шохиста Шоназарова.
В активе сборной республики также серебро и бронза.
“В Афинах завершился чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров (до 17 лет). В заключительный день соревнований узбекские вольники завоевали две медали: Улугбек Рашидов (-51 кг) стал серебряным призером, а Миржалол Мукаммилов (-45 кг) — бронзовым. Таким образом, сборная Узбекистана в общей сложности завоевала 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль”, — говорится в сообщении.
Чемпионат мира U17 по спортивной борьбе, который проходил в столице Греции с 28 июля по 3 августа, собрал около 700 атлетов из разных стран.