https://uz.sputniknews.ru/20250804/uzbekistan-medali-chm-sportivnaya-borba-gretsiya-51034641.html

Спортивная борьба: Узбекистан завоевал 5 золотых медалей на ЧМ в Греции

Спортивная борьба: Узбекистан завоевал 5 золотых медалей на ЧМ в Греции

Sputnik Узбекистан

В Афинах завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. В копилке сборной республики также 3 серебра и одна бронза

2025-08-04T14:40+0500

2025-08-04T14:40+0500

2025-08-04T14:40+0500

спорт

спортивная борьба

чемпионат мира

греция

афины

сборная узбекистана

юниоры

золото

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых медалей на чемпионате мира по спортивной борьбе в столице Греции, сообщает НОК.Обладатели наград высшей пробы среди юношей до 17 лет — Бунёд Хасанов, Отабек Турсунов, Бехрузбек Валиев, Абдулазиз Холмирзаев, а среди девушек — Шохиста Шоназарова.В активе сборной республики также серебро и бронза.Чемпионат мира U17 по спортивной борьбе, который проходил в столице Греции с 28 июля по 3 августа, собрал около 700 атлетов из разных стран.

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