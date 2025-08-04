https://uz.sputniknews.ru/20250804/za-chto-voevat-ukraina-vzryvaetsya-iznutri-51026145.html

За что воевать? Украина взрывается изнутри

За что воевать? Украина взрывается изнутри

Sputnik Узбекистан

Пока мы отмечали освобождение Часова Яра, в Рейхскомиссариате Украины жизнь шла своим чередом. В Виннице людоловы из ТЦК согнали несколько сотен пойманных... 04.08.2025, Sputnik Узбекистан

2025-08-04T17:10+0500

2025-08-04T17:10+0500

2025-08-04T17:10+0500

колумнисты

украина

винницкая область

всу

россия

европа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/04/51026334_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_2b03e3051cb5c2cb54fe5eea5fe97ea4.jpg

Пока мы отмечали освобождение Часова Яра, в Рейхскомиссариате Украины жизнь шла своим чередом. В Виннице людоловы из ТЦК согнали несколько сотен пойманных рабов — извините, вильных громадян — на стадион "Локомотив". Матери и жены, родственники и друзья бросились их спасать — ломали ворота стадиона, били силовиков. Дрались отчаянно — несмотря на то, что их охаживали дубинками и заливали слезоточивым газом. Об этом пишет колумнист РИА Новости.Отбить мобиков не удалось — бедолаг увезли, протестующих избили в кровь. Все, что осталось вильным громадянам, это вспомнить русский язык и хором кричать в адрес тэцэкашников нехорошие слова на "б", "п" и "м".Украинские военкомы боятся лезть на Западную Украину, там их бьют все, кому не лень. Зато на жителях Малороссии они оттягиваются вовсю — их ловят на улицах, калечат, пытают, убивают, а потом предъявляют родственникам издевательские отмазки по типу: мобилизованный стучал головой о стену так долго, что это привело к травмам, несовместимым с жизнью.Печальный парадокс: за дерусификацию Украины гонят умирать ее русских жителей — в то время как западные украинцы спокойно сидят по домам.И вот малороссийская Винница взбунтовалась. Очень важно, что во многом это бабий бунт. Женщины и подростки — это топливо всех украинских майданов. Перерастет ли это в нечто большее?С одной стороны, бунтам против мобилизации многого не хватает — организованности, лидеров, умения масштабировать. Нет в наличии и сладостного наркотика западного признания, быстрой славы. Рыдания украинских жен и матерей белые господа слышать не хотят.С другой стороны, это вообще первый низовой бунт такого масштаба. Все три года СВО украинцы боялись и не хотели раскачивать лодку. Но сегодня общество деморализовано.С фронта потоком идут плохие новости, вэсэушники отступают каждый день. Западные хозяева жонглируют военной и финансовой помощью: захочу — дам, захочу — не дам. Западный истеблишмент активно ведет диалог с Москвой, торгуясь и, очевидно, готовясь сдать Украину с потрохами. Так за что воевать-то?Довольно неожиданный ответ на этот вопрос предложил на днях премьер-министр Швеции, потребовавший от украинцев побыстрее легализовать гей-браки. А то Европа сомневается, пускать их, таких неотесанных, в ЕС или нет.Интересная перспектива вырисовывается для украинских мамочек — либо отдавать сына на фронт, либо спешно его женить на иностранце, чтобы вывез за границу. Наскакали себе счастья, молодцы.Так вот, за что воевать, если не за гей-браки и лишний миллиард для Зеленского? Этот вопрос в полный рост стоит перед молодежью, участвовавшей в масштабных протестах против закрытия антикоррупционных ведомств на Украине.Да, про них говорят, что они соросята, русофобы и прочее. Но нам в России абсолютно неважно, ненавидят они нас или нет. Важно, что они начинают ненавидеть Зеленского. Впервые за много лет в Киеве кричали "Президента геть!"Тут дело не в соросятах, а в том, что вся эта молодежь прекрасно видит свое близкое будущее: закончится студенческая отсрочка, и им и их близким придется ехать погибать на фронт, который к тому времени подойдет уже хорошо если не к Киеву. А оно им надо?Еще важный момент: вопреки всем россказням про демократию, на Украине власть сменяется исключительно силовым путем — через перевороты, которые происходят каждые десять лет. Со времен крайнего Майдана прошло уже одиннадцать лет. Подросло новое поколение, голодное до денег и власти, которое видит единственный путь наверх — через головы нынешнего истеблишмента. Застоялись в своих стойлах и оттесненные в оппозицию политики.В какой-то момент низовые бунты против мобилизации могут войти в резонанс с протестами молодежи. Тогда нынешним властям Украины не поздоровится.А спусковым крючком для этого может стать начало мобилизации женщин: украинок с медицинским и фармацевтическим образованием уже обязали встать на учет в военкоматах. Идея бороться с гендерным неравенством путем отправки девушек на поле боя давно навязывалась украинскому обществу и теперь дала свои плоды. Вскоре тэцэкашники будут хватать на улицах чьих-то жен, дочерей, сестер, возлюбленных.Вообще, судьба украинских женщин — это отдельная песня. Помнится, в начале СВО на Незалежной выпустили клип про тетку с серпом, перерезающую горло "москалю" (тут, наверное, надо сделать примечание, что это сугубо экстремистский контент). Но эта ведьминская ярость обратилась на самих украинок: "панночки" сдали на смерть своих мужей и сыновей, поехали за границу подрабатывать проституцией, а теперь вот и сами обречены стать пушечным мясом — и для чего? Для того, чтобы смотреть на гей-парады и ловить букеты на гей-свадьбах? "Грустно, девицы".Для нас в России важно сегодня не расслабляться на новостях про бунты и ни в коем случае не снижать давления — продолжать прессовать ВСУ на фронте, бомбить ТЦК, деморализовать украинцев своими экономическими успехами, биться на дипломатическом фронте. От этого непрекращающегося давления Незалежная просто обречена взорваться изнутри. А ее обломки подберут соседи.

украина

винницкая область

россия

европа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

украина взрыв