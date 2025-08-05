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История чемпионки, изменившей женский бокс Узбекистана — видео
История чемпионки, изменившей женский бокс Узбекистана — видео
Sputnik Узбекистан
Навбахор Хамидова разрушает мифы о женщинах-спортсменках и их образе жизни
2025-08-05T19:01+0500
2025-08-05T19:01+0500
2025-08-05T19:01+0500
видео
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узбекистан
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мифы
общество
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Навбахор Хамидова стала первой узбекистанкой, завоевавшей золото на Кубке мира по боксу. Однако прославилась она еще и тем, что провела шокирующий поединок с алжирской боксершей Иман Хелиф, которую подозревают в смене пола.Тем не менее такие ситуации не останавливают Навбахор. Она продолжает тренироваться и идти к своей мечте.Кроме того, Навбахор разрушает мифы о женщинах-спортсменках и их образе жизни.В сюжете Sputnik Узбекистан Хамидова рассказала подробности боя с Иман Хелиф, поделилась впечатлениями от поединка со своим кумиром — турецкой спортсменкой Бусеназ Сюрменели, а также размышлениями о мотивации, тренировках, стереотипах и исторической победе, ставшей гордостью всей страны.
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история чемпионка женщины бокс узбекистан навбахор хамидова
история чемпионка женщины бокс узбекистан навбахор хамидова
История чемпионки, изменившей женский бокс Узбекистана — видео
Эксклюзив
Навбахор Хамидова разрушает мифы о женщинах-спортсменках и их образе жизни.
Навбахор Хамидова стала первой узбекистанкой, завоевавшей золото на Кубке мира по боксу. Однако прославилась она еще и тем, что провела шокирующий поединок с алжирской боксершей Иман Хелиф, которую подозревают в смене пола.
"Иман Хелиф я знаю много лет. В Индии, в полуфинале чемпионата мира, мы встретились на ринге, и тогда она победила. Спустя какое-то время объявили, что она оказалась мужчиной. Я считаю, что это очень несправедливо для спорта, потому что между мужчинами и женщинами есть большая разница, и в любом случае мужчина сильнее и мощнее, чем женщина", — говорит спортсменка.
Тем не менее такие ситуации не останавливают Навбахор. Она продолжает тренироваться и идти к своей мечте.
"Бокс для меня — самое главное занятие в жизни. Он на первом месте и приносит мне радость", — признается она.
Кроме того, Навбахор разрушает мифы о женщинах-спортсменках и их образе жизни.
"Многие считают, что девушки-спортсменки — грубые, похожие на мальчиков, и даже парни боятся с ними заговорить. Но на самом деле это не так. Например, все видели Диёру Келдиёрову — какая она в спорте и в жизни. Спорт и повседневность — это две разные вещи. Я, например, очень люблю красивые платья, готовить, читать книги", — делится боксерша.
В сюжете Sputnik Узбекистан
Хамидова рассказала подробности боя с Иман Хелиф, поделилась впечатлениями от поединка со своим кумиром — турецкой спортсменкой Бусеназ Сюрменели, а также размышлениями о мотивации, тренировках, стереотипах и исторической победе, ставшей гордостью всей страны.