https://uz.sputniknews.ru/20250805/istoriya-chempionki-izmenivshey-jenskiy-boks-uzbekistana-51067935.html

История чемпионки, изменившей женский бокс Узбекистана — видео

История чемпионки, изменившей женский бокс Узбекистана — видео

Sputnik Узбекистан

Навбахор Хамидова разрушает мифы о женщинах-спортсменках и их образе жизни

2025-08-05T19:01+0500

2025-08-05T19:01+0500

2025-08-05T19:01+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

женщины

бокс

мифы

общество

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Навбахор Хамидова стала первой узбекистанкой, завоевавшей золото на Кубке мира по боксу. Однако прославилась она еще и тем, что провела шокирующий поединок с алжирской боксершей Иман Хелиф, которую подозревают в смене пола.Тем не менее такие ситуации не останавливают Навбахор. Она продолжает тренироваться и идти к своей мечте.Кроме того, Навбахор разрушает мифы о женщинах-спортсменках и их образе жизни.В сюжете Sputnik Узбекистан Хамидова рассказала подробности боя с Иман Хелиф, поделилась впечатлениями от поединка со своим кумиром — турецкой спортсменкой Бусеназ Сюрменели, а также размышлениями о мотивации, тренировках, стереотипах и исторической победе, ставшей гордостью всей страны.

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