https://uz.sputniknews.ru/20250805/matviyenko-kommentariy-prigovor-gutsul-51069104.html
Матвиенко: Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает антинародную власть в Кишиневе
Матвиенко: Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает антинародную власть в Кишиневе
Sputnik Узбекистан
Председатель Совфеда РФ прокомментировала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул
2025-08-05T18:13+0500
2025-08-05T18:13+0500
2025-08-05T18:14+0500
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ТАШКЕНТ, 5 августа – Sputnik. Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает сейчас антинародную власть в Кишиневе, и для Брюсселя. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, комментируя приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.Она отметила спокойствие, с которым было принято решение не только осложнить политическую судьбу человека, "который мешает им завершить захват власти в Молдове, но и на долгие годы посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей".Спикер Совфеда не сомневается, что этот "беспрецедентный акт антигуманизма" будет поддержан Европой.Она считает, что вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках.По ее мнению, международные правозащитные организации мира "обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались".Для справки: Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдовы Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Все это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
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валентина матвиенко комментарий приговор евгения гуцул
валентина матвиенко комментарий приговор евгения гуцул
Матвиенко: Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает антинародную власть в Кишиневе
18:13 05.08.2025 (обновлено: 18:14 05.08.2025)
Председатель Совфеда РФ прокомментировала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.
ТАШКЕНТ, 5 августа – Sputnik.
Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает сейчас антинародную власть в Кишиневе, и для Брюсселя. Об этом заявила
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, комментируя приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.
"То, что сотворил сегодня Кишиневский режим Санду руками судебных органов, — не просто чудовищный по своей циничности акт политической репрессии против всенародно избранного в Гагаузии политика. Но это еще и проявление звериной средневековой сущности конкретных людей, с конкретными именами и фамилиями, на которых сделал ставку Запад", — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Она отметила спокойствие, с которым было принято решение не только осложнить политическую судьбу человека, "который мешает им завершить захват власти в Молдове, но и на долгие годы посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей".
Спикер Совфеда не сомневается, что этот "беспрецедентный акт антигуманизма" будет поддержан Европой.
"Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает сейчас антинародную власть в Кишиневе, и для Брюсселя. И это еще один пример того, насколько жестоко, бездушно готова действовать машина так называемой евродемократии для достижения своих целей", — подчеркнула Матвиенко.
Она считает, что вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках.
По ее мнению, международные правозащитные организации мира "обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались".
Для справки: Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдовы Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Все это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.
Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.