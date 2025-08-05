https://uz.sputniknews.ru/20250805/matviyenko-kommentariy-prigovor-gutsul-51069104.html

Матвиенко: Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает антинародную власть в Кишиневе

Матвиенко: Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает антинародную власть в Кишиневе

Sputnik Узбекистан

Председатель Совфеда РФ прокомментировала приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул

2025-08-05T18:13+0500

2025-08-05T18:13+0500

2025-08-05T18:14+0500

в мире

молдова

кишинев

майя санду

валентина матвиенко

совет федерации федерального собрания рф

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ТАШКЕНТ, 5 августа – Sputnik. Это несмываемый позор для тех, кто выстраивает сейчас антинародную власть в Кишиневе, и для Брюсселя. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, комментируя приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.Она отметила спокойствие, с которым было принято решение не только осложнить политическую судьбу человека, "который мешает им завершить захват власти в Молдове, но и на долгие годы посадить в тюрьму женщину, на руках у которой двое несовершеннолетних детей".Спикер Совфеда не сомневается, что этот "беспрецедентный акт антигуманизма" будет поддержан Европой.Она считает, что вопрос о немедленном прекращении издевательства над Евгенией Гуцул должен быть поставлен на всех возможных площадках.По ее мнению, международные правозащитные организации мира "обязаны реально показать свою способность делать то, ради чего они создавались".Для справки: Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдовы Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Все это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.

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валентина матвиенко комментарий приговор евгения гуцул