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Для стран ЦА и Кавказа: ООН построит в Узбекистане Агроинновационный хаб

Для стран ЦА и Кавказа: ООН построит в Узбекистане Агроинновационный хаб

Sputnik Узбекистан

Предложенный республикой проект в настоящее время рассматривает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

2025-08-05T11:00+0500

2025-08-05T11:00+0500

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оон

узбекистан

фао

министерство сельского хозяйства узбекистана

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Организация Объединенных Наций планирует создать в Узбекистане Агроинновационный хаб, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.В Туркменистане в рамках Третьей Конференции ООН по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, прошла встреча министра сельского хозяйства РУз Иброхима Абдурахманова с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций Рабаб Фатимой.Стороны обсудили инициативу по созданию Агроинновационного хаба для стран Центральной Азии и Кавказа при Минсельхозе Узбекистана с целью развития постоянного диалога и научного сотрудничества в условиях ограниченного доступа к морю.Как отмечалось, при министерстве уже создали Секретариат, который будет системно координировать диалог в направлении "Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю: продовольственная безопасность и цели устойчивого развития".Стороны договорились ускорить реализацию работ по созданию Агроинновационного хаба, добавили в пресс-службе.

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