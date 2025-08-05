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Для стран ЦА и Кавказа: ООН построит в Узбекистане Агроинновационный хаб
Для стран ЦА и Кавказа: ООН построит в Узбекистане Агроинновационный хаб
Sputnik Узбекистан
Предложенный республикой проект в настоящее время рассматривает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
2025-08-05T11:00+0500
2025-08-05T11:00+0500
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узбекистан
фао
министерство сельского хозяйства узбекистана
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Организация Объединенных Наций планирует создать в Узбекистане Агроинновационный хаб, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.В Туркменистане в рамках Третьей Конференции ООН по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, прошла встреча министра сельского хозяйства РУз Иброхима Абдурахманова с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций Рабаб Фатимой.Стороны обсудили инициативу по созданию Агроинновационного хаба для стран Центральной Азии и Кавказа при Минсельхозе Узбекистана с целью развития постоянного диалога и научного сотрудничества в условиях ограниченного доступа к морю.Как отмечалось, при министерстве уже создали Секретариат, который будет системно координировать диалог в направлении "Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю: продовольственная безопасность и цели устойчивого развития".Стороны договорились ускорить реализацию работ по созданию Агроинновационного хаба, добавили в пресс-службе.
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ца кавказ узбекистан оон
ца кавказ узбекистан оон

Для стран ЦА и Кавказа: ООН построит в Узбекистане Агроинновационный хаб

11:00 05.08.2025
© Министерство сельского хозяйстваОграниченная география — неограниченные возможности
Ограниченная география — неограниченные возможности - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2025
© Министерство сельского хозяйства
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Предложенный республикой проект в настоящее время рассматривает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Организация Объединенных Наций планирует создать в Узбекистане Агроинновационный хаб, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
В Туркменистане в рамках Третьей Конференции ООН по проблемам развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, прошла встреча министра сельского хозяйства РУз Иброхима Абдурахманова с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций Рабаб Фатимой.
Стороны обсудили инициативу по созданию Агроинновационного хаба для стран Центральной Азии и Кавказа при Минсельхозе Узбекистана с целью развития постоянного диалога и научного сотрудничества в условиях ограниченного доступа к морю.
"Рабаб Фатима отметила, что предложенная Узбекистаном концепция Агроинновационного хаба в настоящее время рассматривается ФАО. По ее словам, планируется создание двух таких хабов — один в Африке, другой в Узбекистане. Вопросы сотрудничества в этом направлении будут детально обсуждены в рамках конференции", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, при министерстве уже создали Секретариат, который будет системно координировать диалог в направлении "Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю: продовольственная безопасность и цели устойчивого развития".
Стороны договорились ускорить реализацию работ по созданию Агроинновационного хаба, добавили в пресс-службе.
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