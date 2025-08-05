https://uz.sputniknews.ru/20250805/rossiya-boytsy-osvobojdeniye-yanvarskoye-51062834.html

СВО: российские бойцы освободили Январское в Днепропетровской области

СВО: российские бойцы освободили Январское в Днепропетровской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток"

2025-08-05T16:00+0500

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2025-08-05T16:00+0500

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Российские бойцы освободили Январское в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ в районах Искры и Александрограда в Донецкой Народной Республике, Успеновки, Новоселовки, Зеленого Гая, Полтавки и Культурного в Запорожской области, а также Новогеоргиевки в Днепропетровской области.ВСУ потеряли:Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

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