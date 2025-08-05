СВО: российские бойцы освободили Январское в Днепропетровской области
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДесантно-штурмовой полк ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
© Sputnik / Алексей Майшев/
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Российские бойцы освободили Январское в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения ВСУ изо всех сил оказывали сопротивление, стремясь сохранить контроль над важным участком фронта. Под натиском наших штурмовых групп противник был вынужден оставить позиции и отступить из населенного пункта Январское в Днепропетровской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток".
Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику семи бригад ВСУ в районах Искры и Александрограда в Донецкой Народной Республике, Успеновки, Новоселовки, Зеленого Гая, Полтавки и Культурного в Запорожской области, а также Новогеоргиевки в Днепропетровской области.
ВСУ потеряли:
более 205 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
два автомобиля;
артиллерийское орудие.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
664 самолета;
283 вертолета;
74 726 беспилотных летательных аппаратов;
625 зенитных ракетных комплексов;
24 448 танков и других боевых бронированных машин;
1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня;
28 180 орудий полевой артиллерии и минометов;
39 150 единиц специальной военной автомобильной техники.